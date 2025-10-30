رئيس الجمهورية اطلع على نشاطات المعهد العربي للتخطيط والتقى سفراء لبنان الجدد

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير العام الجديد للمعهد العربي للتخطيط بالكويت الدكتور عادل عبدالله الوقيان على نشاطات المعهد والدورات التي ينظّمها.

وتسلم من وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان كتابا من كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية لبيت كيليكيا أرام الأوّل، لمناسبة اليوبيل الثلاثين لانتخابه.



كما اطلع رئيس بلدية برج حمود مارديغ بوغوسيان رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لإعادة تأهيل ملعب برج حمود البلدي وفق مواصفات أولمبية متقدّمة.



والتقى الرئيس عون خمسة سفراء لبنانيين عُيّنوا في الخارج، وزوّدهم بتوجيهاته لتعزيز العلاقات مع الدول المعتمدين لديها ورعاية مصالح اللبنانيين، وهم: جيسكار خوري (جنوب أفريقيا)، برناديت العجيل (كولومبيا)، بشير طوق (كندا)، وليد منقاره (هولندا)، وعلي الصالح (رومانيا).