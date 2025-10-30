الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي: لتحرك عربي واسلامي وافريقي وانساني سريع يوقف المجازر في عاصمة دارفور

أعلنت الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي في بيان، أنه "من موقع التضامن الأخوي والانساني، نتابع بألم وقلق كبيرين ما يجري في مدينة الفاشر، عاصمة اقليم دارفور السوداني، من جرائم وحشية وممارسات غير انسانية بعد ان تمكنت ميليشيات الدعم السريع من الدخول إلى المدينة بعد حصار مديد ودعم غير محدود، إقليمي ودولي، في إطار مخطط قديم جديد ومرسوم يستهدف تمزيق السودان وضرب وحدته الوطنية ونهب موارده وثرواته الطبيعية الهائلة".



وإذ دانت "ما يجري في الفاشر، كما في كل حواضر السودان الشقيق من ممارسات غير انسانية"، دعت الى "تحرك عربي واسلامي وافريقي وانساني سريع لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق أبناء هذا الإقليم العريق في السودان الغالي على كل عربي ومسلم وافريقي، ووقف اي تدخل خارجي، إقليمي او دولي، يستهدف وحدة السودان وأمنه واستقراره الذي لا ينفصل عن أمن وطننا العربي العربي وعالمنا الإسلامي وجوارنا الافريقي، ومحاكمة كل متورط في ارتكاب جرائم وحشية بحق اهل دارفور وابناء كل ارض سودانية".



كما دعت "أبناء أمتنا واحرار العالم الى دعم الشعب السوداني الشقيق في مقاومته لكل مشاريع تمزيق وطنه وتحويله الى ساحة حرب أهلية واقليمية ودولية، وابعاده عن هموم أمته العربية والإسلامية وقارته الإسلامية التي ما ابتعد يوما عن تحمل مسؤولياته تجاهها".