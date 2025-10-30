الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الوفاء للمقاومة" استنكرت الحملة "الاستعراضية" من جانب "القوات" ضد بري: لاجراء الانتخابات بموعدها

أخبار لبنان
2025-10-30 | 11:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الوفاء للمقاومة&quot; استنكرت الحملة &quot;الاستعراضية&quot; من جانب &quot;القوات&quot; ضد بري: لاجراء الانتخابات بموعدها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"الوفاء للمقاومة" استنكرت الحملة "الاستعراضية" من جانب "القوات" ضد بري: لاجراء الانتخابات بموعدها

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد من خلال القانون الانتخابي النافذ ‏حرصا على الانتظام العام، ومن أجل تجديد الحياة السياسية ورفدها بكل مسوغات الشرعية ومقتضيات نظم ‏الأمور وإدارة عجلة عمل المؤسسات وفق الآلية الدستورية"، معتبرة أن "محاولات تعطيل وعرقلة هذا المسار من ‏بعض القوى السياسية، انما يعكس ذهنية فئوية تريد أن تستأثر بكل مفاصل البلد في إطار رؤية استتباعية ‏للخارج"‎.‎ 

واستنكرت الكتلة في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، "بشدة الحملة الاستعراضية المتصاعدة من جانب حزب القوات اللبنانية ضد رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري، عبر استخدام شمّاعة انتخاب المغتربين للمزايدة ليس إلا". ورأت في ذلك "تجاوزا ‏مستغربا لأصول وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني"، معبرة عن تضامنها "الكامل ودعمها ‏الأكيد للموقف الذي يلتزمه دولة الرئيس لما يجسده من حفظ للمصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدستور ‏وضمان المساواة والعدالة للجميع"‎.‎
 
ورحبت بموقف رئيس الجمهورية إزاء "تعطيل البعض لجلسات المجلس النيابي"، مهيبة بـ"كل المسؤولين ان ‏يتعاطوا بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني مع وجوب إجراء الانتخابات في موعدها ومنع المس بحق ‏التمثيل العادل ومبدأ المساواة الذي يكفله الدستور للبنانيين".‏
 
وإذ أكدت تقديرها "للإجراء الإداري الذي قررته الحكومة في جلستها مؤخرا بشأن دراسة برنامج التعويضات عن ‏الأضرار التي لحقت باللبنانيين وممتلكاتهم جراء العدوان الصهيوني"، أكدت "ضرورة الإسراع في وضع ‏خطوات إعادة الإعمار موضع التنفيذ والمباشرة الفعلية لما له من أثر إيجابي على المواطنين واستقرارهم بشكل ‏عام".‏

من جهة أخرى، أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" الى أن "لبنان والمنطقة يرزحان تحت هجمة عدوانية وحملة تهديد أميركية اسرائيلية متصاعدة مبرمجة ومنظمة تشارك فيها ‏حكومات وانظمة وجهات عربية ولبنانية، وتعتمد أساليب الإطباق المالي والخنق الاقتصادي والحصار والضغوط، ‏وتسخر لها امكانات إعلامية هائلة تستهدف كي وعي الشعوب ومصادرة حقها في المقاومة وإخضاعها بالكامل أمام ‏الهجمة الاستكبارية لفرض خيار الاستسلام الشامل ومحاولة تأبيد سيطرة الكيان الصهيونى على المنطقة وفرضه ‏شرطيا عليها"‎.‎

ولفتت الى أن "هذه الحملة العدوانية يعززها تحرك حاملي الأجندات الأميركية الذين ينقلون التهديدات مغلفة بثوب النصح والغيرة ‏على لبنان واللبنانيين لحثهم على القبول بالإملاءات والشروط الاسرائيلية الأميركية". قائلة: "يصعد العدو الصهيوني من اعتداءاته الاجرامية ويكثف اغتيالاته ضد المدنيين اللبنانيين وانتهاكاته للسيادة ‏الوطنية وتدميره للممتلكات وتجريفه للأراضي في ظل صمت مستنكر مشبوه ومريب للجنة الميكانيزم، وعجز ‏رسمي وصمت مدان من جانب الجهات الدولية الضامنة. كما يخرق العدو الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متذرعا بحجج واهية ومستكملا حرب الابادة بالاستناد ‏إلى غطاء أميركي يضع واشنطن في اطار الشريك الكامل في هذه الجرائم"‎.

ودانت الكتلة "بشدة، تصاعد واستمرار جرائم الاغتيال ضد المواطنين اللبنانيين، التي رفع العدو الصهيوني من ‏وتيرتها فطاولت الجيش اللبناني، وتوغلت (القوات الإسرائيلية) مؤخرا في بلدة بليدا، وأطلقت النار على مبنى بلديتها وقتلت أحد ‏موظفيها"، مستنكرة "الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، وتقاعس السلطة عن الاضطلاع بمسؤولياتها ‏لجهة القيام بأي اجراءات فعالة لوقفها، او لرفع شكاوى امام مجلس الامن والجهات الدولية والقانونية المختصة ‏لمتابعتها في الأطر الصحيحة"‎.‎

أخبار لبنان

الوفاء للمقاومة

الانتخابات

بري

القوات

LBCI التالي
تعديلات قانون الإنتخاب إلى جلسة الخميس المقبل (اللواء)
وزير الطاقة: قررنا إيقاف السلف وشراء الفيول بالجبايات... وحصلت على موافقة مبدئية لمعالجة سد بلعا وبقعاتا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

بري استقبل سفير أوستراليا ومجلس ادارة "تلفزيون لبنان" والعريضي: الانتخابات في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

الوفاء للمقاومة: الحكومة يمكنها استنفار دبلوماسيتها وتحريك صداقاتها الدولية لإدانة ‏العدو وجرائمه ضد لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-09-11

مسؤولة إماراتية: نستنكر "التصريحات العدائية" لنتنياهو ضد قطر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:47

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صور والبص وبرج الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
12:27

القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية اللبنانية اختتمت التدريبات البحرية

LBCI
أمن وقضاء
12:18

شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل

LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

ترمب لفوكس نيوز: العالم كله متحمس وهذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-24

قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم

LBCI
أخبار دولية
13:56

الأمم المتحدة أدخلت 24 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة

LBCI
أمن وقضاء
12:18

شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:10

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:14

إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة

LBCI
أمن وقضاء
09:04

وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

LBCI
أمن وقضاء
05:01

إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين

LBCI
أمن وقضاء
04:57

آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
04:29

بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء

LBCI
أخبار دولية
02:22

ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:40

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
06:41

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
05:33

الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية

LBCI
أمن وقضاء
03:43

وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
08:05

سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More