الرابطة المارونية أحيت الذكرى الخامسة والعشرين لغياب شاكر أبو سليمان

أحيت الرابطة المارونية الذكرى الخامسة والعشرين لغياب شاكر أبو سليمان الذي شملت مسيرته مهنة المحاماة، وكان له دورٌ بارز في السياسة هذا اضافة الى توليه رئاسة الرابطة المارونية.



وفي المناسبة، نوه رئيس الرابطة مارون الحلو ببعد نظر أبو سليمان، لافتا الى تحديات جيله التي كانت الدفاع عن لبنان كوطن تعددي حر مستقل لا ينصاع لاملاءات خارجية.



وتعهد الحلو بأن تكمل الرابطة مسيرة الدفاع عن استقلال لبنان وحرية أبنائه في الفكر والمعتقد.



من جهته، أكد نجل الراحل كميل شاكر أبو سليمان أن والده كان رجل حوار قرّب مسافات التلاقي والتقارب في لبنان.