الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرابطة المارونية أحيت الذكرى الخامسة والعشرين لغياب شاكر أبو سليمان

أخبار لبنان
2025-10-30 | 14:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرابطة المارونية أحيت الذكرى الخامسة والعشرين لغياب شاكر أبو سليمان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرابطة المارونية أحيت الذكرى الخامسة والعشرين لغياب شاكر أبو سليمان

أحيت الرابطة المارونية الذكرى الخامسة والعشرين لغياب شاكر أبو سليمان الذي شملت مسيرته مهنة المحاماة، وكان له دورٌ بارز في السياسة هذا اضافة الى توليه رئاسة الرابطة المارونية.

وفي المناسبة، نوه رئيس الرابطة مارون الحلو ببعد نظر أبو سليمان، لافتا الى تحديات جيله التي كانت الدفاع عن لبنان كوطن تعددي حر مستقل لا ينصاع لاملاءات خارجية.

وتعهد الحلو بأن تكمل الرابطة مسيرة الدفاع عن استقلال لبنان وحرية أبنائه في الفكر والمعتقد.

من جهته، أكد نجل الراحل كميل شاكر أبو سليمان أن والده كان رجل حوار قرّب مسافات التلاقي والتقارب في لبنان.

أخبار لبنان

الرابطة المارونية

ذكرى

شاكر أبو سليمان

LBCI التالي
سلام يدين إعتداء بليدا: نتابع الضغط لضمان وقف الإنتهاكات المتكررة والإنسحاب الإسرائيلي الكامل
تجمع بلدات الجنوب يدين الإعتداء الإسرائيلي على بليدا ويدعو إلى وقفة تضامنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

نديم الجميل زار الرابطة المارونية والحلو أكد دور الرابطة الوطني والمسيحي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

الرابطة المارونية تستنكر تهديد الصحافيّ وليد عبود وتدعو إلى كشف الفاعلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13

عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر لمواكبة الحاجات والمهندس مارون الحلو يؤكد التمسّك بالأرض ودعم قرارات الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK

LBCI
أخبار لبنان
14:46

لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن 91 عاما

LBCI
منوعات
2025-10-29

"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات

LBCI
آخر الأخبار
17:43

القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: هناك مسلحون تحت الأرض في مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
14:49

هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يرمم قدراته الدفاعية والهجومية وتمكن من الحصول على صواريخ قصيرة المدى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK

LBCI
أخبار لبنان
14:46

لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية

LBCI
أخبار لبنان
14:44

القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:31

مواقفُ رسميةٌ منددة بالتصعيد الإسرائيليّ على لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:40

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
06:41

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
05:33

الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية

LBCI
أمن وقضاء
03:43

وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
08:05

سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More