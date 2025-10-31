"اليونيفيل" الإسبانية تعزّز قدرات الدفاع المدني في القليعة وجديدة مرجعيون

أطلقت قوة حفظ السلام الإسبانية العاملة ضمن اللواء المتعدد الجنسيات في القطاع الشرقي لـ "اليونيفيل" مشروعًا جديدًا دعمًا لمركزي الدفاع المدني في القليعة وجديدة مرجعيون – جنوب لبنان، في إطار التزامها المستمرّ بسلامة ورفاهية المجتمعات المحلية.



وأعلنت في بيان، أن المشروع يهدف إلى "تعزيز قدرات هذه المراكز عبر تزويدها بمعدات وقاية شخصية ومواد لوجستية وأدوات إنقاذ متخصّصة. كما شمل تقديم مجموعة كاملة من الإطارات لمركبة "البيك آب" التابعة لمركز مرجعيون، والمستخدمة في مهام التدخل والطوارئ".



وأشار البيان الى أن هذا الدعم يأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع جاهزية فرق الدفاع المدني وتمكينها من الاستجابة السريعة للحوادث والكوارث، ولا سيّما في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الموارد والإمكانات.



وقال قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، أن الأبعاد الأوسع للمبادرة "تعكس روح قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، فهي لا تسهم فقط في ترسيخ الاستقرار والسلام في جنوب لبنان، بل تعزّز أيضًا قدرات الاستجابة المحلية للطوارئ".



وأكد أنه، من خلال دعم مراكز الدفاع المدني، يساهمون مباشرةً في حماية السكان وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات، وهما ركيزتان أساسيتان لإعادة بناء البلاد وتعزيز قدرتها على الصمود.

