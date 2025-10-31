لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في بيان، بأنه "استعدادًا للزيارة الرسولية التاريخية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان بين ٣٠ تشرين الثاني و٢ كانون الأوّل ٢٠٢٥، تُكثّف وزارة الأشغال العامة والنقل، بتوجيه من الوزير فايز رسامني، جهودها الميدانية لتأهيل وتحديث عدد من الطرق والمحاور الأساسية التي ستشكّل مسار المواكب والفعاليات البابوية، لتأمين حركة مرور سلسلة وآمنة لجميع الزوّار ويُبرز الوجه الحضاري للبنان في هذا الحدث الوطني والروحي الكبير".



وبحسب البيان، فإن هذه تأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الشاملة التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ تشرين الأول حرصا من الدولة اللبنانية على تأمين أعلى مستويات الجهوزية والسلامة العامة قبل موعد الزيارة.



المسارات والأعمال الجارية:



١- طريق جونيه – بكركي – حريصا:



باشرت الوزارة تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة تشمل التزفيت والتخطيط وتركيب نظام إنارة هجينة (Hybrid) على طول الطريق الممتدّ من جسر فؤاد شهاب مرورًا ببكركي ودير راهبات الكارميليت والسفارة البابوية، وصولا إلى بازيليك سيدة لبنان وبيت عنيا، مقرّ إقامة الوفد المرافق لقداسة البابا.



كما حوّلت الوزارة الاعتمادات اللازمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مقطع بطول ١.٥ كيلومتر من طريق حريصا، لضمان استكمال الأشغال التحتية ضمن المهلة المحدّدة وتأمين الجهوزية التامة قبل الزيارة.



٢- طريق جل الديب – دير الصليب:



تُنفَّذ أعمال تزفيت شاملة تمتدّ من محيط مطعم اللقيس حتى مدخل الدير، تعزيزًا للسلامة المرورية وتسهيلًا لحركة الوصول.



٣- طريق عنّايا – دير مار شربل (طريق المسبحة):



تُستكمَل أعمال إعادة تأهيل وتزفيت الطريق المؤدّي إلى دير القديس شربل في عنايا، انسجامًا مع الطابع الروحي لمسار الزيارة.



٤- ساحة البيال – الواجهة البحرية:



تُجهَّز الساحة المخصّصة للاحتفال الليتورجي المركزي، مع تنظيم مسارات الدخول والخروج وتأمين حركة الحشود وفق أعلى معايير السلامة والجهوزية.



وأكدت الوزارة أنّ "هذه الأعمال تُنفَّذ بتنسيق وثيق مع الجهات المعنيّة، ولا سيّما مجلس الإنماء والإعمار، وتخضع لمتابعة ميدانية دقيقة من الفرق الفنّية المختصّة في الوزارة. ويجري تنفيذها وفق المواصفات التقنية الحديثة التي تضمن استدامة البنى التحتية وسلامة المواطنين، بما يعكس التزام الدولة اللبنانية بإنجاح هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع اللبنانيين على قيم الإيمان والوحدة".