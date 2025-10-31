الأخبار
الحجار: لبنان يعوّل على مشاركته في المنتدى الأمني الدولي لتأكيد دوره كشريك في الأمن والاستقرار الإقليمي
أخبار لبنان
2025-10-31 | 05:49
الحجار: لبنان يعوّل على مشاركته في المنتدى الأمني الدولي لتأكيد دوره كشريك في الأمن والاستقرار الإقليمي
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن مشاركة لبنان في "حوار المنامة" الذي تستضيفه مملكة البحرين تمثل محطة أساسية لإبراز الحضور اللبناني الفاعل على الساحة الإقليمية، وفرصة لتأكيد التزام لبنان العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها البحرين.
وشدّد الحجار في حديث الى صحيفة "الأيام" البحرينية، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والبحرين.
وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تشهد دفعًا جديدًا في مسار التعاون الثنائي بعد الزيارة الرسمية الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المنامة، وتعيين سفير جديد للمملكة في بيروت".
وأوضح أن لبنان يعوّل على مشاركته في المنتدى الأمني الدولي لتأكيد دوره كشريك في الأمن والاستقرار الإقليمي، ولبحث سبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية.
ولفت الى زيارته التي تبدأ اليوم لمملكة البحرين تلبية لدعوة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، "للتباحث في الملفات المشتركة وتعزيز التنسيق الثنائي".
وعبّر الحجار عن تقدير لبنان للدعم العربي والدولي الذي يحظى به لبنان في مواجهة تحدياته السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن "الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الإصلاحات وترسيخ الاستقرار الداخلي عبر بسط سلطة الدولة وتفعيل مؤسساتها".
وقال: "مشاركة لبنان في هذا الحدث تمثل فرصة حقيقية لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية وتطويرها على المستويات كافة، السياسية والأمنية والاقتصادية فهذا النوع من المنتديات يتيح التواصل المباشر مع كبار المسؤولين المشاركين، وخصوصًا في مملكة البحرين، لتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء".
وأضاف: "من موقعي أؤكد أن هذا التعاون سيُستكمل قريبًا من خلال زيارة رسمية سأقوم بها إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث سنبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق الثنائي، خصوصًا في القضايا الأمنية".
ورأى أن لبنان يواجه تحديات كبيرة في مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه واعتداءاته اليومية، بالاضافة إلى احتجاز عدد من الأسرى اللبنانيين بعد الحرب الأخيرة.
وأكد أن لبنان تبذل جهودًا ديبلوماسية متواصلة بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الصديقة لوضع حد لهذه الانتهاكات ومتابعة الملف على المستويات الدولية. في المقابل، تلتزم الحكومة اللبنانية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا.
وأوضح أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية تواصل جهودها لتثبيت الاستقرار وتطبيق قرارات الحكومة بكل جدية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لبنان
يعوّل
مشاركته
المنتدى
الأمني
الدولي
لتأكيد
كشريك
الأمن
والاستقرار
الإقليمي
0
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
0
أخبار لبنان
08:03
كرامي تطلب من القضاء تحقيقا عاجلا في تزوير الشهادات وملاحقة المتورطين
أخبار لبنان
08:03
كرامي تطلب من القضاء تحقيقا عاجلا في تزوير الشهادات وملاحقة المتورطين
0
أخبار لبنان
07:49
كارلوس غصن يلهم الحضور في جامعة الروح القدس بحديثه عن القيادة وإدارة التغيير في زمن التحوّل
أخبار لبنان
07:49
كارلوس غصن يلهم الحضور في جامعة الروح القدس بحديثه عن القيادة وإدارة التغيير في زمن التحوّل
0
أخبار لبنان
07:48
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
أخبار لبنان
07:48
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
0
منوعات
2025-10-27
سباق رالي يتحول الى مأساة... أطفال ضحايا لحادث مرعب وهذه التفاصيل
منوعات
2025-10-27
سباق رالي يتحول الى مأساة... أطفال ضحايا لحادث مرعب وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-10-16
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
فنّ
2025-10-16
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
0
آخر الأخبار
2025-10-09
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا
آخر الأخبار
2025-10-09
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا
0
آخر الأخبار
03:44
السيدة الأولى نعمت عون خلال إطلاق مشروع مدرسة المواطنية في القصر الجمهوري: هذا المشروع ربط لبنان من شماله الى جنوبه
آخر الأخبار
03:44
السيدة الأولى نعمت عون خلال إطلاق مشروع مدرسة المواطنية في القصر الجمهوري: هذا المشروع ربط لبنان من شماله الى جنوبه
0
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
0
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
0
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
0
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
1
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
2
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
3
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
4
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
5
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
6
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
7
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
8
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
