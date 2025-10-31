فياض من النبطية: إسرائيل تتعمّد القتل وتصعّد عدوانها وموقف الرئيس تطور مهم في المواجهة الرسمية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنّ "بليدا لا تنكسر ولا تنحني ".



وذكّر خلال الوقفة التضامنية التي نظمها تجمّع بلديات الجنوب أمام سراي النبطية تضامنًا مع بلدية بليدا، أنّها "كانت أول بلدة عاملية حدودية تعرّضت للتدمير الكامل من قبل العدو الإسرائيلي خلال حرب الإسناد، ورغم ذلك بقي أهلها صامدين في أرضهم، وتمسّك كلّ من استطاع أن يبيت في غرفة متداعية بالبقاء في بلدته، في مشهدٍ يلخّص صلابة الجنوب وأهله".



وشدّد الفياض على أنّ "اغتيال موظف بلدي أثناء نومه يؤكد أنّ العدو الإسرائيلي يتعمّد القتل ويصعّد عدوانه".



وأوضح أنّ "الاعتداءات بدأت باستهداف شبانٍ مدنيين، ثم تطورت إلى المدنيين والعائلات والأطفال والنساء، وها هو العدو اليوم يمضي نحو مرحلة جديدة باستهداف الأجهزة الرسمية اللبنانية، في إطار حالة شاملة من العدوانية التي لا تعرف حدودًا ولا ضوابط".



وأشاد فياض بالموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية، واعتبره "تطورًا مهمًا في المواجهة الرسمية مع العدو الإسرائيلي".



وأشار إلى أنّ "هذا الموقف يجب أن يشكّل بداية لمرحلة وطنية جديدة تُكرَّس فيها الأولوية لمواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية التي تتغطّى بالدعم الأميركي وتستفيد من عجز المجتمع الدولي ومن المواقف اللبنانية السابقة".



وقال: "نحن اليوم أمام لحظة تستدعي التضامن الوطني الشامل، لأنّ خلاص لبنان وإنقاذه لا يكونان إلا عبر وحدة الموقف في مواجهة العدو الإسرائيلي."



