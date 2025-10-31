اعتصامات بدعوة من أهالي السجناء للمطالبة بالعفو العام الشامل

نفذت سلسلة اعتصامات في مناطق عدة منها صيدا وطرابلس وعكار والناعمة عرسال والبقاع الغربي و الاوسط الهرمل بعلبك ودير الاحمر وذلك بدعوة من أهالي السجناء في لبنان، للمطالبة بالعفو العام الشامل.