معلومات للـLBCI: كلام الرئيس عون أمس مفاده بأن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف المدنيين وقد دعا الجيش للتصدي للتوغلات وتفعيل عمل لجنة الميكانيزم

أشارت معلومات للـLBCI الى ان كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس مفاده بأن اسرائيل تعدّت كل الخطوط وهي تستهدف مدنيين واهدافا مدنية وتخرق وقف النار مجددًا ما دفعه لدعوة الجيش للتصدي للعدو عند التوغل ولمطالبة لجنة الميكانيزم بتفعيل عملها لا سيما في ما يتعلق بابلاغها من قبل اسرائيل بمعلومات عن اعادة تسلح حزب الله جنوب الليطاني فتنقل الرسالة الى الجيش ليتحرك بموجب ذلك ووفقا لاتفاق وقف النار .