سلام استقبل وفد المعهد العربي للتخطيط واشادة بجهود لبنان في دعم التنمية وإعادة بناء الثقة الاقتصادية

أخبار لبنان
2025-10-31 | 09:23
مشاهدات عالية
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، وفد المعهد العربي للتخطيط برئاسة المدير العام للمعهد الدكتور عادل عبدالله الوقيان، رئيس الجهاز الإداري في المعهد كريم عادل درويش، ولمياء المبيض بساط، ممثلة الجمهورية اللبنانية في مجلس أمناء المعهد ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور الوقيان إلى الرئيس سلام تحياته، معربًا عن" عميق شكره وامتنانه لما لقيه الوفد من حفاوة استقبال وكرم ضيافة من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية اللبنانية منذ وصوله إلى بيروت". وأكد أن "هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي المعهد لتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات الوطنية".

كما أعرب مدير المعهد عن "إعجابه الكبير بما لمسه من اهتمام الحكومة اللبنانية بدعم مسيرة التنمية في لبنان رغم التحديات"، مشيرًا إلى أن “ما شهده من نشاط وحيوية في مختلف المرافق الحكومية والاقتصادية يعكس إرادة قوية لدى الدولة اللبنانية للنهوض مجددًا وإعادة بناء الثقة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي”.

وأشاد الدكتور الوقيان بـ”النبض الإيجابي الذي يتميز به الشعب اللبناني، وإصراره على العمل والإبداع ومواصلة الحياة”، معتبرًا أن هذا التفاؤل والإصرار يشكلان عنصر قوة أساسي في دعم المسار التنموي للبنان.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور الوقيان إلى  الرئيس سلام تقريرًا شاملًا حول أبرز أنشطة وبرامج المعهد العربي للتخطيط، متناولًا مجالات عمله في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتحليل السياسات العامة، وتنمية القدرات البشرية، وتنفيذ المشاريع البحثية، إضافة إلى البرامج التدريبية والاستشارية والدعم المؤسسي التي يقدمها للدول الأعضاء. كما عرض جملة من المقترحات لتفعيل التعاون المستقبلي بين لبنان والمعهد، تشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والإدارة العامة والاقتصاد الكلي.

من جانبه، رحب الرئيس سلام بالوفد الزائر، معبرًا عن" تقديره العميق للدور الذي يضطلع به المعهد العربي للتخطيط كإحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال دعم التنمية المستدامة وصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة".

وأكد " حرص لبنان على تعميق أواصر التعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والاستفادة من خبراته الواسعة في وضع الخطط والبرامج التنموية، خصوصًا في المرحلة الراهنة التي يسعى فيها لبنان إلى تنفيذ إصلاحات شاملة وإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني". وأبدى "استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير كل التسهيلات اللازمة لتفعيل التعاون مع المعهد، سواء من خلال الشراكات الفنية أو من خلال عقد ورش عمل ومؤتمرات في لبنان بالتعاون مع الجهات المعنية".

واختتم اللقاء بتبادل كلمات الشكر والتقدير، حيث جدّد الدكتور الوقيان تأكيد" حرص المعهد العربي للتخطيط على الوقوف إلى جانب لبنان في جهوده التنموية، والمساهمة بخبراته ومبادراته في تعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية في مجالات التخطيط والإدارة والتنمية المستدامة".

