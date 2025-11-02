المقداد: هدف التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع لبنان إلى الاستسلام وهذا لن يحدث

رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد ان "هناك الكثير من التهديدات الأميركية والإسرائيلية، لكنّنا نعلم أن الهدف منها هو دفع لبنان إلى رفع راية الاستسلام وهذا لن يحدث".



جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم في مقام السيدة خولة في بعلبك، الذي نظمته "جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد"، بمناسبة تخريج طلاب الدورات الصيفية لعام 2025، بحضور حشد من الفاعليات الدينية والثقافية والاجتماعية.



وأضاف المقداد: "الأميركي هو العدو الأول، فمن دون أميركا لا إسرائيل، ولا قصف، ولا مجازر، ومن يلتقي مع الطروحات الأميركية والإسرائيلية لا يريد الخير للبنان".



وتابع: "الولايات المتحدة الأميركية هي العدو الأول للبنان والمنطقة، ومهما بلغت التهديدات الأميركية والإسرائيلية، فإن المقاومة والشعب اللبناني لن يرفعا راية الاستسلام. المقاومة باقية، تدافع عن أهلها وعن هذا البلد واستقلاله، ولبنان الرسمي والشعبي والمقاومة اليوم في موقع واحد للدفاع عن الوطن، وهذا ما يجعل لبنان قوياً بشعبه وجيشه ومقاومته".



برو



ومن جهته، تحدث مدير الجمعية في البقاع، الشيخ حاتم برو، عن "عظمة القرآن الكريم وأثره في تهذيب النفوس وصقل شخصية الجيل الناشئ"، مثنيًا على "الجهود التي يبذلها الطلاب والأهالي والمشرفون في خدمة كتاب الله العزيز".



حمزة



وبدوره شدّد مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في "حزب الله" في البقاع، الشيخ تامر حمزة، على "أهمية جعل القرآن الكريم منهج حياة نستلهم منه القيم والأخلاق، لا أنْ تقتصر العلاقة مع القرآن على التلاوة والحفظ فحسب"، داعيًا إلى "نشر الثقافة القرآنية في المجتمع لتكون مصدر قوة ووحدة".



وفي ختام الحفل، تمّ توزيع الجوائز التكريمية على الطلاب المتميّزين في حفظ وتجويد القرآن الكريم.



