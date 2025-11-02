حريق كبير في عندقت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

اندلع حريق كبير في بلدة عندقت، أتى على مساحة واسعة من الأشجار القريبة من النهر في البلدة، واقتربت ألسنة اللهب من أحد المنازل السكنية، ما أثار حالة من الخوف لدى الأهالي.



وتعمل فرق الدفاع المدني وفريق جمعية "تدبير" على إخماد النيران، وسط صعوبات كبيرة تواجهها العناصر بسبب وعورة المنطقة وامتداد النيران بسرعة بفعل الرياح.



وتُبذل جهود مكثّفة حالياً للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى المنازل والمزارع المجاورة.