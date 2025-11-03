الأخبار
لقاء "سيدة الجبل": المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ستنقل لبنان من الحرب إلى السلام
أخبار لبنان
2025-11-03 | 06:43
لقاء "سيدة الجبل": المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ستنقل لبنان من الحرب إلى السلام
شدد لقاء "سيدة الجبل" على أن حصر السلاح يقتضي وضع يد الجيش على كل مخازن الأسلحة في كل لبنان، كما يقتضي القرار الرسمي وينص الدستور وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بلبنان".
وقال اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونياً: "التنفيذ يتأخر، وتهديد حزب الله/إيران في مواجهة التنفيذ بحرب أهلية لا أساس له من الصحة. فالغالبية الكاسحة من الشعب اللبناني، بكل فئاته، مع عودة الشرعية النافذة والاستقرار. وتنفيذ قرار حصر السلاح هو الفرصة الوحيدة والأخيرة ليعود لبنان إلى التطور كدولة طبيعية".
ولفت الى أن :قرار رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بحصر السلاح في أيادي السلطات الشرعية فقط هو قرار تاريخي، وتنفيذه سوف يعيد لبنان دولة طبيعية ذات سيادة على كل أراضيها كسائر الدول، للمرة الأولى منذ اتفاق القاهرة المشؤوم في العام 1969".
وأكد ان "لا حلّ متاحا أمام اللبنانيين غير إقدام السلطة على الإلغاء الفعلي لكل سلاح غير شرعي على كل الأراضي اللبنانية، مهما تكون الصعوبات، وإلا فأمامنا مستقبل من الحروب وعدم الاستقرار".
وقال المجتمعون:" يزور الرئيس أحمد الشرع الولايات المتحدة للمرة الثانية في غضون شهرين، كما بدأت سوريا تصدير نفطها إلى ايطاليا عبر مرفأ طرطوس. تقدم مصر نفسها حاضنة للثقافة والفنون والرابط بين التاريخ والمعاصرة من خلال افتتاح المتحف الوطني على مساحة 500 الف متر مربع في القاهرة. أصبح الخليج العربي نقطة ارتكاز التنمية ليس فقط على مستوى الشرق الاوسط إنما على مساحة العالم. أعلن قادة العالم العربي والاسلامي من خلال"مؤتمر شرم الشيخ للسلام" الانسحاب من الصراع العسكري مع اسرائيل".
وأضافوا :"أمام كل هذه المتغيرات، من الطبيعي ان يقوم لبنان بمفاوضة مباشرة مع اسرائيل، بشخص رئيس الجمهورية، لحل الأمور العالقة ومن أهمها انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس واسترجاع الأسرى".
ورأى اللقاء أن "هذه الخطوة هي التي ستنقل لبنان من الحرب إلى السلام وتسمح له بالالتحاق بقطار التغيير والتنمية في المنطقة".
