الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جابر بعد اجتماعه مع جمعية المصارف: حققنا بعض التقدم في توحيد النظرة لقانون الفجوة المالية

أخبار لبنان
2025-11-03 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر بعد اجتماعه مع جمعية المصارف: حققنا بعض التقدم في توحيد النظرة لقانون الفجوة المالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جابر بعد اجتماعه مع جمعية المصارف: حققنا بعض التقدم في توحيد النظرة لقانون الفجوة المالية

 عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير،  تم في خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان وكذلك في موضوع أموال المودعين.
بعد الاجتماع صرّح وزير المالية:" كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية، ومن الأكيد أن هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم انه في نهاية المطاف على لبنان ان يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع ان نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار ان هناك دائماً شرطا أساسيا وهو ان يكون هناك تنسيق مع الصندوق.


تابع جابر: " لقد تم في اجتماعنا اليوم بحث في هذا الشأن واعتقد ان هناك تقدماً حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا ان يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر، وكما أؤكد دائما، نحن حريصون ان يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق وان يستعيد القطاع عافيته، كما واننا حريصون على ان ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها".
سؤال: ذكرتم سابقاً انكم ستسعون لتوحيد النظرة إلى موضوع الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين، هل من تقدم في هذا الشأن؟
جواب: :" ان توحيد النظرة هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم واننا نعمل عليه وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه والتنسيق مستمر بين الجميع، والهدف الأساسي هو ان نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع وان لا يستمر المودع محروماً من أمواله وان نجد الطريقة الأفضل لنعيد ما نستطيع إعادته ونبرمج الباقي لفترات زمنية محددة، كما وان نعيد أيضاً لبنان إلى خريطة الاسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودع لديه".
وعن نسبة تجاوب جمعية المصارف مع هذا الطرح، قال جابر :" كان التجاوب في اجتماع اليوم جيداً".

أخبار لبنان

اجتماعه

جمعية

المصارف:

حققنا

التقدم

توحيد

النظرة

لقانون

الفجوة

المالية

LBCI التالي
النافعة: "كأن شيئًا لم يتغير سوى اللافتات على الجدران" (الأخبار)
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:41

تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
صحف اليوم
2025-10-16

صندوق النقد لن يُطلق برنامجه الخاص مع لبنان قبل إقرار قانون الفجوة المالية (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

وزير الإقتصاد عرض مع مستشار فرنسي قانون الفجوة المالية وتحضيرات مؤتمر المانحين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:41

تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف

LBCI
أخبار لبنان
12:34

لجنة متابعة قضية إخفاء الصدر: تسلمنا من الوفد الرسمي الليبي نسخة عن التحقيقات والأوراق تخضع للتدقيق والتقييم

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
أخبار لبنان
11:44

بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
أمن وقضاء
02:49

توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

LBCI
أمن وقضاء
04:27

الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة

LBCI
اقتصاد
06:50

جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:06

ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

LBCI
أخبار دولية
00:47

ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
10:40

معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
موضة وجمال
14:00

سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

LBCI
حال الطقس
02:01

استقرار جوي مع احتمال زخات مطر محلي... اليكم تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More