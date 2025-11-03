السفير اللبناني لدى الفاتيكان قدّم أوراق اعتماده

قدّم السفير اللبناني لدى الفاتيكان، فادي عسّاف اليوم، أوراق اعتماده بعد ثلاثة أسابيع من صوله إلى روما.



وكانت الأسابيع الثلاثة حافلة بالشأن اللبناني لدى الكرسي الرسولي، من زيارة الرئيس جوزيف عون للمشاركة في تقديس المطران إغناطيوس مالويان، إلى زيارة البطريرك الراعي في الـمناسبة عينها، إلى اللقاءات التي جرت في حاضرة الفاتيكان، وصولاً إلى زيارة الرئيس نوّاف سلام، وليس انتهاءً بالتحضير لزيارة قداسة الحبر الأعظم لبنان، نهاية هذا الشهر.



وإستقبل البابا السفيرَ اللبناني، فادي عسّاف تخلله جلسة وجدانيّة وتبادل هدايا، بحيث عبّر السفير من خلالها عن تعلّق لبنان واللبنانيين بالسيّدة العذراء، وتقديره لقداسة البابا.