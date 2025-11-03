بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

في إطار متابعة التحضيرات للإنتخابات النيابية المقبلة، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه ولغاية تاريخ 3/11/2025 تم تسجيل 33،390 طلبا عبر منصة وزارة الخارجية والمغتربين، وقد تسلمت وزارة الداخلية والبلديات منها 24822 طلبا حيث يتم العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.



وذكرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني الحالي.