ناصر الدين: دعم أدوية السرطان ارتفع من 2 إلى 10 ملايين دولار شهرياً

أخبار لبنان
2025-11-03 | 15:45
ناصر الدين: دعم أدوية السرطان ارتفع من 2 إلى 10 ملايين دولار شهرياً
ناصر الدين: دعم أدوية السرطان ارتفع من 2 إلى 10 ملايين دولار شهرياً

أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين أن لبنان يواجه واقع مرير من دون إدارة وتنظيم، مشيرًا الى أن مناخ لبنان مع التدخين والمولدات والتلوث محفّزات للسرطان وكثير من المشاكل الصحية.

وأوضح ناصر الدين في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI أن مفهوم إعلان حالة طوارئ صحية أكبر من وزارة الصحة.

وأكد أنه على وزارة الصحة الإشارة لأي معلومة لمجلس الوزراء و أن الوزارة تتابع الدراسات العالمية وتستغلها لتحسين مواردها وتفعّل القوانين النائمة.

وقال: "منذ قدومنا إلى الوزارة نحاول تحصيل أرقام عن حالات الإصابات بالسرطان والآن لدى وزارة الصحة أرقام عن الوفيات".

وأفاد بأنه بحسب أرقام عام 2022، من كل 100000 شخص يصاب 230 بالسرطان.

وأشار الى أن الأرقام تثبت أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهناك حوالي 14000 حالة سرطان منها 8000 امرأة و6000 رجل.

وذكر الوزير ناصر الدين أن أرقام الإصابات بالسرطان في لبنان هي الأعلى في المنطقة.

في سياق متصل، أوضح ناصر الدين أنه هناك قانون يحد من التدخين في لبنان لكنه لا يُطبق.

وقال: "أرسلنا كتابًا لتفعيل الحد من التدخين لكل الوزارات ولكن القرار هذا سياسي ويحتاج إلى تفعيل من كل الجهات السياسية والوزارات".

وفي موضوع تأمين وزارة الصحة الأدوية للمصابين بالسرطان، لفت الوزير الى أن واقع لبنان بحاجة إلى مبادئ توجيهية خاصة للأدوية السرطانية حسب إمكانيات وزارة الصحة.

وأوضح أنه بعد تعديل مواصفات الأدوية المعتمدة من الوزارة ارتفعت تكلفتها لتصل إلى 400% مما كانت عليه وذلك منذ كانون الثاني 2024.

وأكد أن الوزارة أضافت التغطية المالية للأدوية السرطانية من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين في الشهر، مشيرًا الى أن تقديمات الوزارة للدواء ارتفعت ونسبة رفض العلاج هي 6% فقط للأشخاص الذين حالتهم الصحية لا تطابق المواصفات.

