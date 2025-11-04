المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان

مع اقتراب زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، عقد المركز الكاثوليكي للإعلام في جل الديب مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان، الذي سيُقام في الصرح البطريركي في بكركي.ويأتي هذا اللقاء بالتعاون مع مكتب الشبيبة في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال الحبر الأعظم، وتأكيدًا على أهمية دور الشباب في رسالة الكنيسة وحضورها في المجتمع اللبناني.