الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف ديفيد هيل: لإعادة بناء الدولة على أسس السيادة والشرعية والمساءلة
أخبار لبنان
2025-11-04 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف ديفيد هيل: لإعادة بناء الدولة على أسس السيادة والشرعية والمساءلة
أكد النائب فؤاد مخزومي أن لبنان يمر بلحظة تاريخية تمثل فرصة ومسؤولية في آن واحد، مشددًا على أن السلام في الخارج يجب أن يترافق مع الإصلاح في الداخل".
وأشار خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف السفير الأميركي السابق لدى لبنان ديفيد هيل، إلى ضرورة إعادة بناء الدولة على أسس السيادة والشرعية والمساءلة، ويبدأ ذلك بنزع سلاح كل الميليشيات". وقال: "لا يمكن لأمّة أن تكون موحّدة فيما سيادتها منقسمة".
وشدد على ضرورة أن "نُنهي الاقتصاد النقدي، ونعيد هيكلة نظامنا المصرفي والمالي، ونستعيد استدامة الدين العام، قائلا: "مع قضاء قوي ومستقل، ستُسهم هذه التدابير في استعادة الثقة وإرساء أسس الاستقرار الدائم".
كما شدد على أهمية استكمال ترسيم الحدود باعتباره شرطا أساسيا للسلام والوضوح في الدولة، معتبرا أن الدبلوماسية ليست مجرد تفاوض، بل صبر وأمل، والإيمان بإمكان تجاوز الانقسام وتحقيق التعاون الدولي.
ورأى مخزومي أن لبنان قادر على أن يكون ليس مجرد شاهد على التاريخ، بل شريكًا في صياغة شرق أوسط جديد يقوم على العدالة والحوار والاحترام المتبادل، مشيدًا بدور السفير هيل في دعم لبنان والدبلوماسية والسلام في المنطقة.
أخبار لبنان
مخزومي
ديفيد هيل
لبنان
سلاح
التالي
مصرف لبنان يحذر من رابط إلكتروني: يقوم بالترويج لعروض مالية وهمية
اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-09
فريد هيكل الخازن أقام مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي... بخاري: المملكة ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه
أخبار لبنان
2025-10-09
فريد هيكل الخازن أقام مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي... بخاري: المملكة ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه
0
أخبار لبنان
2025-11-03
جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات المحلية والاقليمية
أخبار لبنان
2025-11-03
جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات المحلية والاقليمية
0
أخبار لبنان
2025-10-02
سفير المملكة في لقاء حواريّ بضيافة النائب مخزومي: نواصل دعمنا للشرعية اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-02
سفير المملكة في لقاء حواريّ بضيافة النائب مخزومي: نواصل دعمنا للشرعية اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:56
قائد الجيش استقبل وفدين بريطاني وهولندي
أخبار لبنان
10:56
قائد الجيش استقبل وفدين بريطاني وهولندي
0
أخبار لبنان
10:38
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
10:38
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
10:25
مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك
أخبار لبنان
10:25
مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك
0
أخبار لبنان
10:21
الرئيس سلام تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا: طلبت التحقيق لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول
أخبار لبنان
10:21
الرئيس سلام تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا: طلبت التحقيق لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
0
أخبار لبنان
09:51
رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)
أخبار لبنان
09:51
رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)
0
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
0
خبر عاجل
04:07
هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل
خبر عاجل
04:07
هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…
أخبار لبنان
07:33
اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…
0
أخبار لبنان
06:19
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
أخبار لبنان
06:19
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
0
أخبار لبنان
06:15
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان
أخبار لبنان
06:15
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
3
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
4
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
5
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
6
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
7
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
8
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More