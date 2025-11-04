عيسى الخوري يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين توموف، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الصناعي وتطوير العلاقات التجارية بين لبنان وبلغاريا.



وعرضا إمكانيّة ابرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة في البلدين.