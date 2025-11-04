سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... الرئيس عون: لبنان مستعد لاستضافة الدورات الرياضية العربية والدولية

واستقبل الرئيس عون عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.وخلال اللقاء أكد النائب الرياشي ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. كما تطرق البحث الى مراحل تنفيذ خطة حصرية السلاح".وفي قصر بعبدا، رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول محمد الدوسري مع وفد ضم الأمين العام للاتحاد حسين العسم، مدير العلاقات الدولية خالد الحديد، رئيس الاتحاد الفلسطيني حسام الدين الحسين، رئيس الاتحاد اللبناني أحمد الدنش والأمين العام أنطوان نايل.وقد اطلع الدوسري الرئيس عون على النشاطات التي يقوم بها الاتحاد، معربا عن الرغبة في "تنظيم دورة رياضية كبيرة في لبنان تشارك فيها دول عدة، خصوصا أن لبنان بات مركزا رياضيا ودوليا".وأكد الرئيس عون "استعداد لبنان استضافة الدورات الرياضية العربية والدولية"، معتبرا ان "الرياضة مدرسة تهذب الانسان وتبعده عن الافات المضرة".