الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الادارة والعدل اجتمعت في حضور وزيري الاعلام والعدل

أخبار لبنان
2025-11-04 | 08:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الادارة والعدل اجتمعت في حضور وزيري الاعلام والعدل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة الادارة والعدل اجتمعت في حضور وزيري الاعلام والعدل

بحثت لجنة الادارة والعدل النيابية خلال جلسة ترأسها النائب جورج عدوان، في التعميم الذي كان صدر والتوضيح الصادر بخصوص التعاطي مع الاشخاص الذين عليهم عقوبات دولية.

وقد حضر الاجتماع وزير الإعلام بول مرقص ووزير العدل عادل نصار والنواب الأعضاء

وقال عدوان بعد الجلسة: ”تداولنا في الموضوع وفي كل جوانبه، وهو يهدف الى حماية لبنان بشأن الصورة المعطاة له لاسيما أن لبنان موضوع على اللائحة الرمادية، وهناك خوف من ان ينتهي على اللائحة السوداء، وهذا لا احد منا يريده“. 

وأوضح أنه تم التوافق بعد التداول على الاتي:

سيصدر تعميم جديد لوزير العدل ينطلق من التعاميم القديمة وياخذ في الاعتبار تعميمين لهيئة التحقيق الخاصة، تعميم رقم 26 وتعميم رقم 27. وهذان التعميمان يوضحان تمامًا كيفية ضرورة تعاطي كتاب العدل بالقضايا التي يعنى بها الناس الذين عليهم عقوبات.

يضاف إلى ذلك، سيكون هناك لائحة تعمم على كتاب العدل بخصوص هؤلاء الاشخاص ليكونوا على بينة، وبالتالي سيصدر تعميم جديد عن وزير العدل ياخذ في  الاعتبار التعميمين وتعميم هيئة التحقيق الخاصة ويشرح تماما كيفية التعاطي".

وأكد عدوان أنه في هذه الطريقة تأمن حماية لبنان.

وقال: ”أخذنا في الاعتبار كيف يجب ان يتعاطى كتاب العدل مع الموضوع ومنعنا اي التباس بعد اللغط الذي حصل وبما يخدم المصلحة الوطنية العامة".


أخبار لبنان

الادارة

والعدل

اجتمعت

وزيري

الاعلام

والعدل

LBCI التالي
أسرار الصحف 4-11-2025
ناصر الدين: دعم أدوية السرطان ارتفع من 2 إلى 10 ملايين دولار شهرياً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الاعلام بحضور الوزير مرقص

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

لجنة الادارة والعدل النيابية: لا ملاحظات من شأنها أن تعوق مسار درس اقتراح قانون الإعلام الجديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون الإعلام وأقرت مواد بعد الاستماع إلى رأي وزير الإعلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:56

قائد الجيش استقبل وفدين بريطاني وهولندي

LBCI
أخبار لبنان
10:38

الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
10:25

مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك

LBCI
أخبار لبنان
10:21

الرئيس سلام تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا: طلبت التحقيق لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:38

الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:51

رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل: سنواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…

LBCI
أخبار لبنان
06:19

انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي

LBCI
أخبار لبنان
06:15

المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More