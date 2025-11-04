لجنة الادارة والعدل اجتمعت في حضور وزيري الاعلام والعدل

بحثت لجنة الادارة والعدل النيابية خلال جلسة ترأسها النائب جورج عدوان، في التعميم الذي كان صدر والتوضيح الصادر بخصوص التعاطي مع الاشخاص الذين عليهم عقوبات دولية.

وقد حضر الاجتماع وزير الإعلام بول مرقص ووزير العدل عادل نصار والنواب الأعضاء.

وقال عدوان بعد الجلسة: ”تداولنا في الموضوع وفي كل جوانبه، وهو يهدف الى حماية لبنان بشأن الصورة المعطاة له لاسيما أن لبنان موضوع على اللائحة الرمادية، وهناك خوف من ان ينتهي على اللائحة السوداء، وهذا لا احد منا يريده“.

وأوضح أنه تم التوافق بعد التداول على الاتي:

سيصدر تعميم جديد لوزير العدل ينطلق من التعاميم القديمة وياخذ في الاعتبار تعميمين لهيئة التحقيق الخاصة، تعميم رقم 26 وتعميم رقم 27. وهذان التعميمان يوضحان تمامًا كيفية ضرورة تعاطي كتاب العدل بالقضايا التي يعنى بها الناس الذين عليهم عقوبات.

يضاف إلى ذلك، سيكون هناك لائحة تعمم على كتاب العدل بخصوص هؤلاء الاشخاص ليكونوا على بينة، وبالتالي سيصدر تعميم جديد عن وزير العدل ياخذ في الاعتبار التعميمين وتعميم هيئة التحقيق الخاصة ويشرح تماما كيفية التعاطي".

وأكد عدوان أنه في هذه الطريقة تأمن حماية لبنان.

وقال: ”أخذنا في الاعتبار كيف يجب ان يتعاطى كتاب العدل مع الموضوع ومنعنا اي التباس بعد اللغط الذي حصل وبما يخدم المصلحة الوطنية العامة".