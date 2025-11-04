الأخبار
رسامني عقد اجتماعا لبحث مستجدات مشروع توسعة أوتوستراد جونية
أخبار لبنان
2025-11-04 | 08:36
رسامني عقد اجتماعا لبحث مستجدات مشروع توسعة أوتوستراد جونية
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا خُصّص لبحث مستجدات مشروع توسعة أوتوستراد جونية، بمشاركة رؤساء البلديات المعنيّة وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار.
وعرض الاجتماع المراحل المنجزة من المشروع، وجرى تقويم مستوى التقدّم في الأعمال، وتحديد المسؤوليات بين مختلف الجهات المعنيّة لضمان تعحيل وتيرة التنفيذ ومعالجة أي عراقيل قائمة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا وإداريًا، وتنسيق الجهود بين الوزارة والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار، تمهيدًا للانطلاق بالأعمال الميدانية وفق الخطة الموضوعة.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير رسامني البلديات الواقعة ضمن نطاق المشروع إلى "تنفيذ إخلاء الأملاك العامة التابعة للدولة ضمن الأوتوستراد، التزامًا بالقرارات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص، واستكمالًا لخطة العمل الهادفة إلى تأمين انسيابية التنفيذ ضمن المهل المحدّدة".
وأكد أن هذه الخطوات تأتي حرصا على المصلحة العامة وتسريعا لمراحل الأشغال التي تُعدّ ركيزة أساسية في خطة تحديث شبكة الطرق الساحلية وتخفيف الازدحام في المنطقة، مشددا على أن"أي إشغال غير قانوني للأملاك العامة يُعدّ تعديا يعطّل التنفيذ ويعرّض المخالفين للمساءلة القانونية".
وأكد رسامني أنّ "مشروع توسعة أوتوستراد جونية يشكّل مرفقًا حيويا ذا طابع وطني واستراتيجي"، مشيرا إلى أنّ "نجاحه يتطلّب تعاونًا وثيقًا بين الإدارات الرسمية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار والمواطنين، في إطار الالتزام بالقانون وروح الشراكة، تحقيقًا للمصلحة العامة التي تصبّ في خدمة جميع اللبنانيين".
أخبار لبنان
فايز رسامني
توسعة
أوتوستراد
جونية
التالي
أسرار الصحف 4-11-2025
ناصر الدين: دعم أدوية السرطان ارتفع من 2 إلى 10 ملايين دولار شهرياً
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-09-09
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
أخبار لبنان
2025-09-09
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
0
آخر الأخبار
2025-09-26
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: المال تأمن ومشروع توسعة الأوتوستراد سيتم على مدى 30 شهرًا
آخر الأخبار
2025-09-26
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI: المال تأمن ومشروع توسعة الأوتوستراد سيتم على مدى 30 شهرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
0
أخبار لبنان
2025-10-06
رسامني عقد اجتماعات بحثت في تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري والجوي والخدمات العامة
أخبار لبنان
2025-10-06
رسامني عقد اجتماعات بحثت في تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري والجوي والخدمات العامة
0
أخبار لبنان
10:56
قائد الجيش استقبل وفدين بريطاني وهولندي
أخبار لبنان
10:56
قائد الجيش استقبل وفدين بريطاني وهولندي
0
أخبار لبنان
10:38
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
10:38
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
10:25
مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك
أخبار لبنان
10:25
مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك
0
أخبار لبنان
10:21
الرئيس سلام تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا: طلبت التحقيق لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول
أخبار لبنان
10:21
الرئيس سلام تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا: طلبت التحقيق لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول
0
أخبار لبنان
10:38
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
10:38
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه
0
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
09:51
رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)
أخبار لبنان
09:51
رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)
0
أخبار لبنان
2025-09-06
قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل: سنواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب
أخبار لبنان
2025-09-06
قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل: سنواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب
0
أخبار لبنان
07:33
اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…
أخبار لبنان
07:33
اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…
0
أخبار لبنان
06:19
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
أخبار لبنان
06:19
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
0
أخبار لبنان
06:15
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان
أخبار لبنان
06:15
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
3
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
4
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
5
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
6
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
7
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
8
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
