الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الذي أطلعه على نتائج مؤتمر "حوار المنامة" الذي عقد في مملكة البحرين قبل أيام، وكذلك على أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش المؤتمر.



وتطرق البحث أيضا إلى الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل.