المفتي دريان استقبل القنصل العام في السفارة المصرية ورئيس الاتحاد العمالي

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى القنصل العام في السفارة المصرية في لبنان محمد المشد. وتم البحث في الشؤون العامة.



واستقبل المفتي دريان وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحته وزيارته ضرورة وواجب للتزود بالأفكار والتوجيهات الوطنية الجامعة التي يختزنها هذا الدار، ووضعنا سماحته في الأجواء الصعبة التي تعيشها الحركة العمالية في القطاعين الخاص والعام والأجواء السيئة التي تعيشها الطبقة العمالية بالجنوب والبقاع بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والتي ترخي بظلالها على الواقع الاقتصادي في هاتين المنطقتين وكل لبنان، واستمعنا من سماحته كل الدعم وطلبنا منه أن يكون سندا لنا وهو دائما كذلك للحركة العمالية التي تحتاج الى دعم كل الفرقاء في هذه المرحلة وكون سماحته بما يمثل من الفاعليات الروحية الكبرى في لبنان نتمنى دائما الدعم من هذه الدار" .