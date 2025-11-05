بايراقداريان تابعت مع السفير السعودي شؤونا مشتركة بين البلدين وفعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري في زيارة تعارف وتنسيق وتعاون.



وجرى خلال اللقاء الحديث عن الزيارة التي تقوم بها الوزيرة بايراقداريان للمملكة، لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الاسلامي، والبحث في العلاقات اللبنانية - السعودية في مجالي الشباب والرياضة، وسُبل تطوير والنهوض بها.



وعرضت الوزيرة بايراقداريان للسفير بخاري الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة والتي تستعد لتنفيذها، وضرورة التشارك بين الجانبين اللبناني والسعودي فيما يخدم الشباب والرياضيين في البلدين.