بري عرض والملا للتعاون مع "البنك الدولي" في ملف الإعمار

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير التنفيذي لمجموعة "البنك الدولي" عبدالعزيز الملا ، في حضور وزير المال ياسين جابر، الأوضاع العامة وبرامج التعاون بين لبنان والبنك الدولي لاسيما في ملف إعادة الإعمار.وبحث بري مع النائب عماد الحوت في الاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.واستقبل بري الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار محمد السماك ورئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام.