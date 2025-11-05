باسيل: يُطلب من الجيش الحزم علنا وغضّ النظر سرّا

أكد رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل أنّ ما يقال للجيش "فوق الطاولة" مختلف عمّا يُقال "تحت الطاولة".

وقال، في إطار جولاته التي يقوم بها في قضاء جبيل: "في العلن يدعونه إلى حزم أمره والقيام بالمداهمة والاعتقال لكل من يخالف قرار حصرية السلاح، أمّا في السرّ فيدعونه إلى "غض النظر" وبالتالي يضعون الجيش في إرباكٍ بين كلام رسميّ وغير رسميّ".



وحمّل السلطة المسؤولية في الأزمات الكبيرة، لأن تتوجه إلى شعبها "وتخبره الحقيقة وما تستطيع أن تقوم به وما لا يمكنها فعله".