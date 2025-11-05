إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية "هيك_منكمّل": إطلاع الجمهور على مشروع قانون الإعلام الجديد

أطلقت وزارة الإعلام ومكتب اليونسكو الإقليميّ في بيروت الحملة الإعلامية الوطنية "هيك_منكمّل”، لإطلاع الجمهور على مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يُناقش حاليًا في لجنة الإدارة والعدل النيابية، وينتظر الموافقة النهائية عليه من مجلس النواب.

وأفاد مكتب اليونسكو الإقليميّ في بيان، بأنّ الحملة تُسلّط الضوء على أهمية مشروع القانون في تحديث المشهد الإعلاميّ اللبنانيّ، وتعزيز قطاع مستقل وشفاف ومهنيّ، بما يتماشى مع المعايير الدولية والبيئة الرقمية سريعة التطور.

وقال وزير الإعلام بول مرقص: "أكثر ما يهمني من خلفيتي الحقوقية كمحامٍ ورئيس لجمعية "جوستيسيا لحقوق الإنسان"، في مشروع القانون الذي كنت شاركت فيه قبل تسميتي وزيرًا وخلال مناقشات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب الأستاذ جورج عقيص، الثوابت التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1- استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام وعدم تدخل السلطة السياسية في إنشائها وعملها.

2-عدم جواز التوقيف الاحتياطيّ مطلقًا وإزالة الصفة الجزائية والعقوبات السجنية عن الصحافيين.

3-اعتماد مبدأ "العلم والخبر" وليس الترخيص للمواقع الإعلامية.

4-إتاحة الرأي الحرً والصحافة الاستقصائية من دون قيود.

وقال المدير الإقليميّ لليونسكو في بيروت باولو فونتاني: "من ضمن إطار رسالتها المتمثلة في تعزيز حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات وحماية سلامة الصحافيين، تولي اليونسكو أهمية خصوصًا لإصلاح قانون الإعلام، عالميًا وفي لبنان تحديدًا”.

وأوضح أنّ هذا الدعم يندرج في إطار ميثاق الشراكة الموقّع بين مجلس النواب اللبناني وفريق الأمم المتحدة القطريّ في لبنان في حزيران 2022، والذي يهدف إلى دعم الجهود التشريعية.