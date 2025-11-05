"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الطريق الجديدة والرحاب

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بيان مواصلة جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي الطريق الجديدة ومدخل صبرا (الرحاب) أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الإلكترونية المهربة.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.