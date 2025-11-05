منسى بحث مع سفيري كندا وقطر سبل دعم الجيش وتطوير قدراته

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة السفير الكندي في لبنان غريغوري غاليغان في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه مؤخرًا.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود التي تبذلها كندا لدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته. كما جرى التطرق إلى خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والصعوبات التي تواجه تنفيذها في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال بعض المواقع على الحدود اللبنانية الجنوبية.



كما استقبل وزير الدفاع السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والدعم الذي تقدمه دولة قطر لصالح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في مختلف المجالات.



وأعرب وزير الدفاع عن شكره وتقديره لدولة قطر على "وقوفها الدائم إلى جانب لبنان"، منوهًا بـ"دورها المحوري إقليميًا ودوليًا، وجهودها في تعزيز الاستقرار والمساهمة في إيجاد حلول لمختلف الأزمات في المنطقة".