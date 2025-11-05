الهيئات الإقتصادية ناقشت الدور الذي يمكن أن تؤديه: “موانئ دبي" في تطوير المرافئ اللبنانية

ناقشت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سبل التعاون مع موانئ دبي العالمية لتطوير المرافئ اللبنانية والمنطقة الإقتصادية في طرابلس.

وأوضح شقير أنّ "اللقاء اليوم مع الهيئات الاقتصادية وبحضور رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس له اهمية كبيرة، كونه سيضعنا في حقيقة الإمكانيات المتاحة وسبل تحقيق التقدم المطلوب وصولًا الى تشغيل المنطقة الحرة.

وقال: “ما يهمنا معرفة مدى اهتمام موانىء دبي العالمية بلبنان وما المطلوب تقديمه من الهيئات الاقتصادية في هذا الإطار".

واعتبر شقير أنّ الظروف اليوم مناسبة جدًا لإطلاق المنطقة الحرة في طرابلس خصوصًا أنّ الصناعة اللبنانية في هذه الفترة تشهد زخمًا كبيرًا.

وشدد شقير على أنّ الهيئات الإقتصادية ستواكب وستدعم بقوة تشغيل المنطقة الإقتصادية الخاصة التي سيكون لها مردوداً كبيراً على مستى الإقتصاد اللبناني وطرابلس والشمال.

وأكد السفير فؤاد دندن أنه خدم لبنان عن طريق السفارة اللبنانية في الإمارات لمدة ثماني سنوات "حيث عملت لمصلحة البلدين ونشالله سنستمر في خدمة لبنان والإمارات من خلال موقعي في القطاع الخاص هذه المرة.

وقال: "مما لا شك فيه أن وجود موانئ دبي العالمية في لبنان هي ترجمة لسياسة الإمارات لدعم لبنان، التي كانت دائماً إلى جانب لبنان في الحرب وفي السلم من خلال مؤسساتها الإنسانية واليوم من خلال مؤسساتها التجارية حيث أن موانئ دبي العالمية ستكون موجودة هنا لتوفير الدعم. وأنا من خلال موقعي الجديد سأكمل مسيرتي مع القطاع الخاص ومشروع موانئ دبي في لبنان ليس بجديد".

وإذ أكد دندن أن هدف الامارات التعاون مع لبنان، والمطلوب تأمين الأرضية المناسبة للاستثمار في لبنان.

وكشف عن أن موانىء دبي تستعد اليوم لفتح مكاتبها في لبنان، وهي تعمل في 88 بلداً ضمن 3 مجالات: إدارة المرافىء، إدارة المناطق الاقتصادية الحرة وقطاع اللوجستيات.

ولفت الى الى أنه بإمكان موانئ دبي أن توفر الكثير من النشاط الاقتصادي للبلد، لا سيما في مجال تطوير قطاع النقل البحري والمناطق الإقتصادية الحرة".