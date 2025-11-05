الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي واستقبل وفد بلدية جونية
أخبار لبنان
2025-11-05 | 11:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي واستقبل وفد بلدية جونية
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وفدًا من الأكاديميين والباحثين اللبنانيين والفرنسيين ضم مدير "المدرسة التطبيقية للدراسات العليا" في باريس"PHE" الدكتور جان ميشال مورنون، مدير العلاقات الدولية في "المعهد الفرنسي لعلم الآثار" "PSL" الدكتور لوك اوبري، عالم الآثار الدكتور حسان العكرا والدكتور عماد فغالي، في زيارة عرض في خلالها أعضاء الوفد التعاون الجامعي وإمكانية تطبيقه بين عدد من جامعات فرنسا وجامعات لبنان والذي يقدم فرصًا لطلاب الماستر والدكتوراه لناحية تبادل الخبرات ومتابعة التحصيل الأكاديمي في مختلف الإختصاصات.
ورافق الوفد الطالب الفرنسي ماتيو كاستولان الذي يتابع دراسته العليا حول لبنان في اطار هذا التعاون الاكاديمي.
ومساءً، استقبل الراعي وفدًا من بلدية جونية برئاسة رئيس البلدية فيصل افرام في زيارة "التماس بركة" اعرب في خلالها افرام عن "الإستعداد والجهوزية لمواكبة زيارة قداسة البابا لبنان نهاية الشهر الحالي"، مشيرًا الى ان "مجلس بلدية جونية يضع في تصرف الصرح البطريركي كل الإمكانات ويلتمس بركة غبطته في هذه الزيارة الأولى للمجلس رئيسًا وأعضاءً الى رأس الكنيسة المارونية".
أخبار لبنان
الأكاديميين
اللبنانيين
والفرنسيين
التعاون
الجامعي
واستقبل
بلدية
جونية
التالي
ملف قانون الانتخاب بين المراوحة وتعقيدات اقتراع المغتربين مع اقتراب انتهاء المهلة (الجمهورية)
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-09-11
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
اقتصاد
2025-09-11
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
0
أخبار لبنان
2025-10-23
وزير العدل يبحث مع وفد قضائي فرنسي تعزيز التعاون في مكافحة الفساد والإرهاب
أخبار لبنان
2025-10-23
وزير العدل يبحث مع وفد قضائي فرنسي تعزيز التعاون في مكافحة الفساد والإرهاب
0
أخبار لبنان
2025-09-05
رئيس الحكومة اجتمع مع وفد من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ: عرض للاوضاع العامة
أخبار لبنان
2025-09-05
رئيس الحكومة اجتمع مع وفد من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ: عرض للاوضاع العامة
0
أخبار لبنان
2025-09-03
الزين عرضت مع وفد فرنسي التحديات البيئية في لبنان
أخبار لبنان
2025-09-03
الزين عرضت مع وفد فرنسي التحديات البيئية في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:32
الهيئات الإقتصادية ناقشت الدور الذي يمكن أن تؤديه: “موانئ دبي" في تطوير المرافئ اللبنانية
أخبار لبنان
11:32
الهيئات الإقتصادية ناقشت الدور الذي يمكن أن تؤديه: “موانئ دبي" في تطوير المرافئ اللبنانية
0
أمن وقضاء
2025-10-03
يوهمون ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى "دولارات مجمّدة"... وشعبة المعلومات توقف أحد أفراد العصابة
أمن وقضاء
2025-10-03
يوهمون ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى "دولارات مجمّدة"... وشعبة المعلومات توقف أحد أفراد العصابة
0
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة: توقيف فلسطيني في الجنوب لإتجاره بالسلاح وإطلاقه النار في الهواء
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة: توقيف فلسطيني في الجنوب لإتجاره بالسلاح وإطلاقه النار في الهواء
0
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
0
أخبار دولية
13:23
المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها
أخبار دولية
13:23
المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات
0
أخبار لبنان
13:00
هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...
أخبار لبنان
13:00
هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:18
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
أمن وقضاء
04:18
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
2
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
3
أخبار لبنان
11:37
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
أخبار لبنان
11:37
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
4
خبر عاجل
06:04
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح
خبر عاجل
06:04
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح
5
اسرار
23:42
أسرار الصحف 5-11-2025
اسرار
23:42
أسرار الصحف 5-11-2025
6
أخبار لبنان
08:43
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل
أخبار لبنان
08:43
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل
7
حال الطقس
01:50
استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل
حال الطقس
01:50
استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل
8
أمن وقضاء
03:40
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
أمن وقضاء
03:40
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More