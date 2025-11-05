الأخبار
عقيص لـ حوار المرحلة: ممارسات بري لم تعد تُحتَمل... وقد نلجأ إلى التصعيد
أخبار لبنان
2025-11-05 | 15:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عقيص لـ حوار المرحلة: ممارسات بري لم تعد تُحتَمل... وقد نلجأ إلى التصعيد
أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن "القصة مع الرئيس بري ليست خلافًا أم صلحة شخصية، فنحن نختلف معه على الأداء."
وأشار في حديث برنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI إلى أننا "نتواصل مع الشيعة في زحلة بخلاف ما يُعتقد ولن نتخلى عن سلاح الموقف والكلمة."
ولفت إلى "ثمة أخطاء شائعة في السياسة في لبنان، ومنها أننا نغازل الرئيس بري ومن كان متمسك بالقانون الأرثوذكسي جعجع والجميل."
وقال: "لا أقبل أن أكون نائبًا ممدًا له تحت أي ظرف."
وفي مسألة توقيت المفاوضات، سأل: "أيهما أنسب للبنان؟ أن يشرع بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي وهو يحتل أرضه أو أن يكون دولة سيدة نفذت ما هو مطلوب منها؟"
كما سأل: "هل يصح قيام الدولة بوجود دولية؟ وألا يحتاج لبنان إلى قيام دولة للتفاوض مع إسرائيل أو أي دولة أخرى مجاورة؟" مشددًا على أن "سحب السلاح إلتزام من الدولة اللبنانية ويجنبنا الحرب."
وأكد عقيص أنه "ليس ملزمًا علينا أن نكون على الموجة نفسها مع الأميركيين، و"لحقنا وبدنا نروح" إلى المفاوضات فلنذهب ونحن نستجمع هيبة ووحدة الدولة وسحب السلاح."
ورأى أن "أي شخص وطني يريد أن يدافع الجيش عن أرض لبنان، ونحن مع إرغام الحزب على تسليم سلاحه من دون الإقتتال."
وأشار إلى أننا "نعيش حتى اليوم إمتدادات الحرب التي فتحها حزب الله على إسرائيل، وموقف الحزب لا يُصرف لا سياسيًا ولا عسكريًا فهناك اختلال بموازين القوى وقياداته الأساسية اغتيلت."
وقال: "ليُعلِمنا الجيش ما إذا كان الحزب يعيد فعلًا بناء قدراته."
وفي سياق آخر، اعتبر أنه "أتت فرصة للتخلص من السلاح الفلسطيني ولو على حساب مقتل إيليو في مخيم شاتيلا، وكان يجب تطويق المخيم واقتحامه لاعتقال من أطلق النار على الشاب وهو يظهر في الفيديوهات وهناك تقصير من الدولة اللبنانية بموضوع السلاح."
وعن الإنتخابات، أعلن أننا "قد نلجأ إلى التصعيد في حال تم تأجيل الإنتخابات أو حرمان المغتربين من التصويت."
وقال: "الحكومة قالت بنفسها إنها عاجزة عن تطبيق الدائرة 16، وممارسات بري لم تعد تُحتَمل."
وأضاف: "نستقتل لتنفيذ القانون والدستور خاصةً في موضوع تصويت المغتربين."
ونفى عقيص "تواصل بري وعدوان بشأن تأجيل الإنتخابات فهذا يخالف توجه القوات."
ورأى أنه "من المؤسف أن تتحول وظيفة التيار إلى مهاجمة القوات ونبش القبور بعد أن شرب ميشال عون الـChampagne في معراب."
وقال: "الأكثرية النيابية اختارت سابقًا أن يصوت المغتربون للـ128 فما المانع اليوم طالما الأكثرية تريد ذلك؟"
وأضاف: "قاطعنا جلسة النواب لأن بري لم يضع قانون الإنتخاب على جدول الأعمال وهو يمارس أسلوبًا غير قانوني وغير دستوري."
وأكد أن "خصمنا السياسي السلاح الذي يعيق قيام الدولة."
وشدد على أن "وجودنا السياسي غير مرتبط بوجود حزب الله أو عدم وجوده ونحن لسنا جزءًا من هذه الدولة العميقة."
أخبار لبنان
المرحلة:
ممارسات
تُحتَمل...
التصعيد
التالي
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
السابق
مقالات ذات صلة
