الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عقيص لـ حوار المرحلة: ممارسات بري لم تعد تُحتَمل... وقد نلجأ إلى التصعيد

أخبار لبنان
2025-11-05 | 15:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عقيص لـ حوار المرحلة: ممارسات بري لم تعد تُحتَمل... وقد نلجأ إلى التصعيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عقيص لـ حوار المرحلة: ممارسات بري لم تعد تُحتَمل... وقد نلجأ إلى التصعيد

أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن "القصة مع الرئيس بري ليست خلافًا أم صلحة شخصية، فنحن نختلف معه على الأداء."

وأشار في حديث برنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI إلى أننا "نتواصل مع الشيعة في زحلة بخلاف ما يُعتقد ولن نتخلى عن سلاح الموقف والكلمة."

ولفت إلى "ثمة أخطاء شائعة في السياسة في لبنان، ومنها أننا نغازل الرئيس بري ومن كان متمسك بالقانون الأرثوذكسي جعجع والجميل."

وقال: "لا أقبل أن أكون نائبًا ممدًا له تحت أي ظرف."

وفي مسألة توقيت المفاوضات، سأل: "أيهما أنسب للبنان؟ أن يشرع بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي وهو يحتل أرضه أو أن يكون دولة سيدة نفذت ما هو مطلوب منها؟"

كما سأل: "هل يصح قيام الدولة بوجود دولية؟ وألا يحتاج لبنان إلى قيام دولة للتفاوض مع إسرائيل أو أي دولة أخرى مجاورة؟" مشددًا على أن "سحب السلاح إلتزام من الدولة اللبنانية ويجنبنا الحرب."

وأكد عقيص أنه "ليس ملزمًا علينا أن نكون على الموجة نفسها مع الأميركيين، و"لحقنا وبدنا نروح" إلى المفاوضات فلنذهب ونحن نستجمع هيبة ووحدة الدولة وسحب السلاح."

ورأى أن "أي شخص وطني يريد أن يدافع الجيش عن أرض لبنان، ونحن مع إرغام الحزب على تسليم سلاحه من دون الإقتتال."

وأشار إلى أننا "نعيش حتى اليوم إمتدادات الحرب التي فتحها حزب الله على إسرائيل، وموقف الحزب لا يُصرف لا سياسيًا ولا عسكريًا فهناك اختلال بموازين القوى وقياداته الأساسية اغتيلت."

وقال: "ليُعلِمنا الجيش ما إذا كان الحزب يعيد فعلًا بناء قدراته."

وفي سياق آخر، اعتبر أنه "أتت فرصة للتخلص من السلاح الفلسطيني ولو على حساب مقتل إيليو في مخيم شاتيلا، وكان يجب تطويق المخيم واقتحامه لاعتقال من أطلق النار على الشاب وهو يظهر في الفيديوهات وهناك تقصير من الدولة اللبنانية بموضوع السلاح."

وعن الإنتخابات، أعلن أننا "قد نلجأ إلى التصعيد في حال تم تأجيل الإنتخابات أو حرمان المغتربين من التصويت."

وقال: "الحكومة قالت بنفسها إنها عاجزة عن تطبيق الدائرة 16، وممارسات بري لم تعد تُحتَمل."

وأضاف: "نستقتل لتنفيذ القانون والدستور خاصةً في موضوع تصويت المغتربين."

ونفى عقيص "تواصل بري وعدوان بشأن تأجيل الإنتخابات فهذا يخالف توجه القوات."

ورأى أنه "من المؤسف أن تتحول وظيفة التيار إلى مهاجمة القوات ونبش القبور بعد أن شرب ميشال عون الـChampagne في معراب."

وقال: "الأكثرية النيابية اختارت سابقًا أن يصوت المغتربون للـ128 فما المانع اليوم طالما الأكثرية تريد ذلك؟"

وأضاف: "قاطعنا جلسة النواب لأن بري لم يضع قانون الإنتخاب على جدول الأعمال وهو يمارس أسلوبًا غير قانوني وغير دستوري."

وأكد أن "خصمنا السياسي السلاح الذي يعيق قيام الدولة."

وشدد على أن "وجودنا السياسي غير مرتبط بوجود حزب الله أو عدم وجوده ونحن لسنا جزءًا من هذه الدولة العميقة."

أخبار لبنان

المرحلة:

ممارسات

تُحتَمل...

التصعيد

LBCI التالي
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:25

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: الحكومة قالت بنفسها إنها عاجزة عن تطبيق الدائرة 16 وممارسات بري لم تعد تُحتَمل

LBCI
خبر عاجل
15:24

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: قد نلجأ إلى التصعيد في حال تم تأجيل الإنتخابات أو حرمان المغتربين من التصويت

LBCI
آخر الأخبار
15:55

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: خصمنا السياسي السلاح الذي يعيق قيام الدولة

LBCI
آخر الأخبار
15:15

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: ليُعلِمنا الجيش ما إذا كان الحزب يعيد فعلًا بناء قدراته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
15:50

وزارة الزراعة تطلق طيور الوز في بحيرة الكواشرة بالتعاون مع الجيش اللبناني وبلدية الكواشرة

LBCI
خبر عاجل
15:46

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
أخبار لبنان
15:00

سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية: تسليم مُتهمَين مشتبه بهما بقتل الشاب اللبنانيّ ايليو ابو حنّا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:55

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: خصمنا السياسي السلاح الذي يعيق قيام الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-20

مبعوث أميركا لسوريا: حان الوقت للكونغرس لإلغاء قانون قيصر

LBCI
حال الطقس
2025-10-18

إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
15:56

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: وجودنا السياسي غير مرتبط بوجود حزب الله أو عدم وجوده ونحن لسنا جزءًا من هذه الدولة العميقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!

LBCI
أخبار دولية
13:23

المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:18

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
حال الطقس
01:50

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
خبر عاجل
06:04

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 5-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:43

الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

LBCI
أمن وقضاء
03:40

أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More