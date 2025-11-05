وزارة الزراعة تطلق طيور الوز في بحيرة الكواشرة بالتعاون مع الجيش اللبناني وبلدية الكواشرة

نفذت مصلحة الزراعة في عكار، بالتعاون مع بلدية الكواشرة، مبادرة بيئية تمثلت في إطلاق عشرة طيور من نوع الوز في بحيرة الكواشرة.



وتأتي الخطوة في إطار التعاون القائم بين وزارة الزراعة والجيش اللبناني – فوج الحدود البري الأول، وحرصًا على حماية الطيور المائية وصون التنوع البيولوجي.



وكانت هذه الطيور قد صودرت سابقًا من قبل الجيش اللبناني – فوج الحدود البري الأول، نتيجة مخالفة قانونية تتعلق باحتجاز طيور برّية محمية، حيث جرى تسليمها إلى وزارة الزراعة التي تولت رعايتها وإعادة تأهيلها في منشآتها إلى أن تأكدت من جاهزيتها الكاملة للعودة إلى بيئتها الطبيعية.



وتندرج الخطوة أيضًا، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الزراعة في حماية الحياة البرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والبلديات والجمعيات البيئية، تنفيذًا للقوانين المرعية الإجراء التي تحظر صيد أو احتجاز الطيور البرّية والمائية.



وأكدت وزارة الزراعة من خلال هذه المبادرات التزامها دعم الأنظمة البيئية وحماية الثروة الحيوانية والطيور في مختلف المناطق اللبنانية، مشددةً على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان استدامة التنوع الطبيعي والحفاظ على توازن البيئة.