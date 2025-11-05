الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الزراعة تطلق طيور الوز في بحيرة الكواشرة بالتعاون مع الجيش اللبناني وبلدية الكواشرة

أخبار لبنان
2025-11-05 | 15:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الزراعة تطلق طيور الوز في بحيرة الكواشرة بالتعاون مع الجيش اللبناني وبلدية الكواشرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الزراعة تطلق طيور الوز في بحيرة الكواشرة بالتعاون مع الجيش اللبناني وبلدية الكواشرة

نفذت مصلحة الزراعة في عكار، بالتعاون مع بلدية الكواشرة، مبادرة بيئية تمثلت في إطلاق عشرة طيور من نوع الوز في بحيرة الكواشرة.

وتأتي الخطوة في إطار التعاون القائم بين وزارة الزراعة والجيش اللبناني – فوج الحدود البري الأول، وحرصًا على حماية الطيور المائية وصون التنوع البيولوجي.

وكانت هذه الطيور قد صودرت سابقًا من قبل الجيش اللبناني – فوج الحدود البري الأول، نتيجة مخالفة قانونية تتعلق باحتجاز طيور برّية محمية، حيث جرى تسليمها إلى وزارة الزراعة التي تولت رعايتها وإعادة تأهيلها في منشآتها إلى أن تأكدت من جاهزيتها الكاملة للعودة إلى بيئتها الطبيعية.

وتندرج الخطوة أيضًا، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الزراعة في حماية الحياة البرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والبلديات والجمعيات البيئية، تنفيذًا للقوانين المرعية الإجراء التي تحظر صيد أو احتجاز الطيور البرّية والمائية.

وأكدت وزارة الزراعة من خلال هذه المبادرات التزامها دعم الأنظمة البيئية وحماية الثروة الحيوانية والطيور في مختلف المناطق اللبنانية، مشددةً على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان استدامة التنوع الطبيعي والحفاظ على توازن البيئة.

أخبار لبنان

الزراعة

بحيرة

الكواشرة

بالتعاون

الجيش

اللبناني

وبلدية

الكواشرة

LBCI التالي
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-20

وزارة الزراعة: مصادرة طيور حسون كانت معدة للتهريب وإعادتها إلى بيئتها بالتعاون مع قيادة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-02

وزارة الزراعة تطلق برنامج "تشجير جوانب الطرقات" بالشراكة مع نقابة مهندسي بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-18

ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

وزارة الاتّصالات تطلق مشروع ‎5G‎ الوطني بالتعاون مع" ألفا" و"تاتش"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
15:57

عقيص لـ حوار المرحلة: ممارسات بري لم تعد تُحتَمل... وقد نلجأ إلى التصعيد

LBCI
خبر عاجل
15:46

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
أخبار لبنان
15:00

سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية: تسليم مُتهمَين مشتبه بهما بقتل الشاب اللبنانيّ ايليو ابو حنّا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:55

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: خصمنا السياسي السلاح الذي يعيق قيام الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-20

مبعوث أميركا لسوريا: حان الوقت للكونغرس لإلغاء قانون قيصر

LBCI
حال الطقس
2025-10-18

إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
15:56

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: وجودنا السياسي غير مرتبط بوجود حزب الله أو عدم وجوده ونحن لسنا جزءًا من هذه الدولة العميقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!

LBCI
أخبار دولية
13:23

المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:18

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
حال الطقس
01:50

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
خبر عاجل
06:04

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 5-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:43

الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

LBCI
أمن وقضاء
03:40

أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More