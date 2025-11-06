رئيس النادي اللبنانيّ للتنقيب عن المغاور للـLBCI: بعض الأضرار الناتجة عن الحفلة التي أُقيمت في مغارة جعيتا تُعرف في ساعات

أكّد رئيس النادي اللبنانيّ للتنقيب عن المغاور جوني طوق، أنّ التصوير لا يضر بمغارة جعيتا لذا طلبوا من البلدية الحالية السماح للزوّار بالتصوير.



ولفت في حديث للـLBCI ضمن برنامج "نهاركم سعيد" إلى أنّ في مغارة جعيتا أضرار لا تُصلّح نتُجت، منذ أعوام، بسبب تلزيمات ومنها إقامة ممشى ضار بالمغارة وتثبيت الإنارة.



وأوضح أنّ بعض الأضرار الناتجة عن الحفلة التي أُقيمت في مغارة جعيتا تُعرف في ساعات لكن البعض الآخر لا يُحدّد كأضرار الصوت المرتفع.



وأشار طوق إلى أنّ، في مرحلة الاستكشاف لمغارة جعيتا، لم يقطع الأجانب عتبة الـ1500 متر فاللبنانيون هم من اكتشفوا المغارة وهم المؤسسون.



وأعلن إقامة حفلات في مغارة جعيتا سابقًا، لكن ضمن شروط محدّدة.