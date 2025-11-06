انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

انطلقت صباح اليوم من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، المرحلة الثامنة من خطة العودة الطوعية والمنظمة للنازحين السوريين إلى بلادهم، بإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).



وشملت العملية 448 نازحاً سورياً نُقلوا عبر 14 حافلة و14 شاحنة على خمس دفعات باتجاه معبر العريضة الحدودي في عكار شمال لبنان، حيث تولى ضباط وعناصر الأمن العام اللبناني مواكبة العائدين واتمام معاملاتهم الادارية وتسهيل عودتهم بحضور ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.



وعبّر النازحون عن ارتياحهم للتنظيم الجيد والتعاون بين الأجهزة اللبنانية والمنظمات الدولية في تسهيل العودة .