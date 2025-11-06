الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

أخبار لبنان
2025-11-06 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

انطلقت صباح اليوم من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، المرحلة الثامنة من خطة العودة الطوعية والمنظمة للنازحين السوريين إلى بلادهم، بإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وشملت العملية 448 نازحاً سورياً نُقلوا عبر 14 حافلة و14 شاحنة على خمس دفعات باتجاه معبر العريضة الحدودي في عكار شمال لبنان، حيث تولى ضباط وعناصر الأمن العام اللبناني مواكبة العائدين واتمام معاملاتهم الادارية وتسهيل عودتهم بحضور ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.

وعبّر النازحون عن ارتياحهم للتنظيم الجيد والتعاون بين الأجهزة اللبنانية والمنظمات الدولية في تسهيل العودة .

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المرحلة

الثامنة

العودة

الطوعية

للنازحين

السوريين

طرابلس

سوريا

LBCI التالي
رئيس النادي اللبنانيّ للتنقيب عن المغاور للـLBCI: بعض الأضرار الناتجة عن الحفلة التي أُقيمت في مغارة جعيتا تُعرف في ساعات
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-27

الأمن العام ينظم الأربعاء المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحين السوريين

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-23

الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-13

الأمن العام: المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين صباح الأربعاء المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أمن وقضاء
08:22

حنان ماجد مرعي مفقودة...

LBCI
أخبار لبنان
08:15

لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية لقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
خبر عاجل
03:25

الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-02

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

اليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
07:42

وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:19

اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:09

انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:19

ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:46

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
خبر عاجل
07:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب‭:‬ ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More