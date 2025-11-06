الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البعثة الاقتصادية الفرانكوفونية عقدت مؤتمرها الثاني في بيروت والتوقيع على ١٦ مذكرة تفاهم بين شركات دولية ولبنانية

أخبار لبنان
2025-11-06 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البعثة الاقتصادية الفرانكوفونية عقدت مؤتمرها الثاني في بيروت والتوقيع على ١٦ مذكرة تفاهم بين شركات دولية ولبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
البعثة الاقتصادية الفرانكوفونية عقدت مؤتمرها الثاني في بيروت والتوقيع على ١٦ مذكرة تفاهم بين شركات دولية ولبنانية

 افتتحت البعثة الاقتصادية الفرنكوفونية إلى لبنان أعمالها بمؤتمر في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وأربع غرف تجارة في المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى اتحادات الصناعات الدوائية والغذائية الزراعية.


وقد عقدت بعثة العودة في بيروت، بعد البعثة الاولى في اكتوبر 2023، بمشاركة شركات من غرب أفريقيا وشمال أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي وكندا تعمل في قطاعات الأدوية مستحضرات التجميل، والقطاع الرقمي، والقطاع الزراعي والغذائي.

البساط

وقال ممثل راعي المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في الافتتاح: "ان جوهر رسالتنا هو اقتصادنا الحر، ومناخنا الاستثماري الحر، وقوتنا العاملة المتعلمة ومتعددة اللغات، كلها عوامل تهيئ بيئة مثالية لازدهار الأعمال".

اضاف: "تعود البعثة الاقتصادية الفرنكوفونية إلى لبنان في وقت مثالي، حيث تتوفر لدينا الإرادة السياسية والزخم اللازم للإصلاحات لضمان استثمارات آمنة. وستلتقون خلال وجودكم برواد أعمال لبنانيين يتميزون بإبداع ومرونة لا مثيل لهما".

 
اميرجانيان

بدوره، قال ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان: "ان الاقتصاد الفرنكوفوني يرسخ مكانته كمنصة للفرص والابتكار والنمو المشترك".


البعثة

واشار بيان للبعثة الى أنه "خلال ثلاث سنوات، جمعت بعثاتها الاقتصادية أكثر من 2000 شركة من 35 دولة ناطقة بالفرنسية، مما أسفر عن أكثر من 5000 اجتماع عمل وإيرادات بلغت نحو 45 مليون اورو. وأثبت الفرنكوفونية بأنها عامل ملموس في التنمية، وقادرة على تحويل الروابط اللغوية والثقافية إلى رافعات للتعاون الاقتصادي المستدام".

 
ولفت الى أن "عمل البعثة استمر على مدار يوم ونصف يوم، حيث قدمت للشركات الزائرة أنشطة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتها في المفاوضات المتعلقة بالأعمال، بما في ذلك جلستان: واحدة حول القطاعات الاستراتيجية في لبنان، والأخرى حول أمن المعاملات المصرفية والرقمنة الإدارية، والإصلاحات الاقتصادية كضمان لثقة المستثمرين، والمشاورات مع الخدمات المهنية، وزيارات ميدانية. وأسفرت سلسلة من اجتماعات الأعمال (B2B) وفعاليات التواصل بين جميع الشركات المشاركة عن أكثر من 75 موعدا تجاريا وتوقيع 16 مذكرة تفاهم".
 
وذكر البيان أن "هذه الاتفاقيات وقعت بين شركات من البنين، ساحل العاج، السنغال، مدغشقر وتونس مع شركات لبنانية، بالإضافة إلى اتفاقيات من بينها اتفاقيات مع:

شركة SOPHARMARD مدغشقر و PHARMALINE لبنان في مجال تطوير وتصدير منتجات فارمالين إلى مدغشقر

شركة SOPHARMARD مدغشقر وشركة Atelier du Savon BARBAR لبنان في تصدير منتجات Atelier du Savon BARBAR إلى مدغشقر

شركة Atelier du Savon BARBAR لبنان وشركة KERKENISSA تونس في استيراد الزيوت العطرية من إكليل الجبل والأوكالبتوس والزعتر إلى لبنان

شركة KERKENISSA تونس وشركة ERGA DERM لبنان في إنتاج وتوزيع الزيوت العطرية في لبنان

شركة KERKENISSA تونس وشركة LA DERMA CIE لبنان في قطاع الزيوت النباتية والزيوت العطرية

خدمات DIJA السنغال ومنظمة"رشة خير" غير الحكومية لبنان في مجال تدريب التمويل الأصغر الهادف إلى تمكين المرأة في المناطق الريفية، وفي مجال الصحة النفسية لرواد الأعمال 

مؤسسة دجاج النمر لبنان وFAEDA السنغال في مجال نقل المهارات في قطاع الدواجن 

مؤسسة PAIEMENT Pro

CREALINEساحل العاج لبنان في مجال تطوير وحدة تدريبية في التمويل وتسهيل الوصول إلى السوق اللبنانية لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، وشبكات الأعمال R-I-S SU

السنغال وEYDAN Moyen-Orient لبنان في مجالات حلول هندسة الأنابيب وتبادل المعلومات في مجالات إزالة التلوث، وشبكات الري، ومياه الشرب لمنطقة داكار الحضرية،

- ERGA DERM لبنان SOPHARMARD مدغشقر

في مجال تصنيع مواد التجميل

شركة جيسيكا سعيد  طبرلي لبنان وخدمات ديجا السنغال في مجال التدريب على القيادة والإدارة التنظيمية

يو بي إس إيه للصناعات الدوائية لبنان وكوجيفا تونس في مجال المنتجات الصيدلانية التي تُباع دون وصفة طبية ومجموعة من حليب الأطفال Benta SOPHARMARD للتصدير إلى مدغشقر

وغيرها من الاتفاقيات.

أخبار لبنان

الاقتصادية

الفرانكوفونية

مؤتمرها

الثاني

بيروت

والتوقيع

مذكرة

تفاهم

شركات

دولية

ولبنانية

LBCI التالي
"اشتباك المغتربين": كل الاحتمالات واردة (الجمهورية)
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27

بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-17

مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات

LBCI
خبر عاجل
2025-11-02

رئيس الحكومة المصريّ: سعداء بما وُقّع من مذكرات تفاهم بيننا وبين لبنان ويهمّنا وضعها في موضع التنفيذ خصوصًا من الجانب التجاريّ وشجعنا لشركات المصرية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد

LBCI
فنّ
2025-09-22

خلال تعافيها من كورونا... كورتني كارداشيان تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتسريحة جريئة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-02

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
آخر الأخبار
08:13

الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي المسير والاستطلاعي في اجواء عدد من قرى قضاء صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More