البعثة الاقتصادية الفرانكوفونية عقدت مؤتمرها الثاني في بيروت والتوقيع على ١٦ مذكرة تفاهم بين شركات دولية ولبنانية

افتتحت البعثة الاقتصادية الفرنكوفونية إلى لبنان أعمالها بمؤتمر في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وأربع غرف تجارة في المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى اتحادات الصناعات الدوائية والغذائية الزراعية.





وقد عقدت بعثة العودة في بيروت، بعد البعثة الاولى في اكتوبر 2023، بمشاركة شركات من غرب أفريقيا وشمال أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي وكندا تعمل في قطاعات الأدوية مستحضرات التجميل، والقطاع الرقمي، والقطاع الزراعي والغذائي.



البساط



وقال ممثل راعي المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في الافتتاح: "ان جوهر رسالتنا هو اقتصادنا الحر، ومناخنا الاستثماري الحر، وقوتنا العاملة المتعلمة ومتعددة اللغات، كلها عوامل تهيئ بيئة مثالية لازدهار الأعمال".



اضاف: "تعود البعثة الاقتصادية الفرنكوفونية إلى لبنان في وقت مثالي، حيث تتوفر لدينا الإرادة السياسية والزخم اللازم للإصلاحات لضمان استثمارات آمنة. وستلتقون خلال وجودكم برواد أعمال لبنانيين يتميزون بإبداع ومرونة لا مثيل لهما".





اميرجانيان



بدوره، قال ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان: "ان الاقتصاد الفرنكوفوني يرسخ مكانته كمنصة للفرص والابتكار والنمو المشترك".





البعثة



واشار بيان للبعثة الى أنه "خلال ثلاث سنوات، جمعت بعثاتها الاقتصادية أكثر من 2000 شركة من 35 دولة ناطقة بالفرنسية، مما أسفر عن أكثر من 5000 اجتماع عمل وإيرادات بلغت نحو 45 مليون اورو. وأثبت الفرنكوفونية بأنها عامل ملموس في التنمية، وقادرة على تحويل الروابط اللغوية والثقافية إلى رافعات للتعاون الاقتصادي المستدام".





ولفت الى أن "عمل البعثة استمر على مدار يوم ونصف يوم، حيث قدمت للشركات الزائرة أنشطة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتها في المفاوضات المتعلقة بالأعمال، بما في ذلك جلستان: واحدة حول القطاعات الاستراتيجية في لبنان، والأخرى حول أمن المعاملات المصرفية والرقمنة الإدارية، والإصلاحات الاقتصادية كضمان لثقة المستثمرين، والمشاورات مع الخدمات المهنية، وزيارات ميدانية. وأسفرت سلسلة من اجتماعات الأعمال (B2B) وفعاليات التواصل بين جميع الشركات المشاركة عن أكثر من 75 موعدا تجاريا وتوقيع 16 مذكرة تفاهم".



وذكر البيان أن "هذه الاتفاقيات وقعت بين شركات من البنين، ساحل العاج، السنغال، مدغشقر وتونس مع شركات لبنانية، بالإضافة إلى اتفاقيات من بينها اتفاقيات مع:



شركة SOPHARMARD مدغشقر و PHARMALINE لبنان في مجال تطوير وتصدير منتجات فارمالين إلى مدغشقر



شركة SOPHARMARD مدغشقر وشركة Atelier du Savon BARBAR لبنان في تصدير منتجات Atelier du Savon BARBAR إلى مدغشقر



شركة Atelier du Savon BARBAR لبنان وشركة KERKENISSA تونس في استيراد الزيوت العطرية من إكليل الجبل والأوكالبتوس والزعتر إلى لبنان



شركة KERKENISSA تونس وشركة ERGA DERM لبنان في إنتاج وتوزيع الزيوت العطرية في لبنان



شركة KERKENISSA تونس وشركة LA DERMA CIE لبنان في قطاع الزيوت النباتية والزيوت العطرية



خدمات DIJA السنغال ومنظمة"رشة خير" غير الحكومية لبنان في مجال تدريب التمويل الأصغر الهادف إلى تمكين المرأة في المناطق الريفية، وفي مجال الصحة النفسية لرواد الأعمال



مؤسسة دجاج النمر لبنان وFAEDA السنغال في مجال نقل المهارات في قطاع الدواجن



مؤسسة PAIEMENT Pro



CREALINEساحل العاج لبنان في مجال تطوير وحدة تدريبية في التمويل وتسهيل الوصول إلى السوق اللبنانية لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، وشبكات الأعمال R-I-S SU



السنغال وEYDAN Moyen-Orient لبنان في مجالات حلول هندسة الأنابيب وتبادل المعلومات في مجالات إزالة التلوث، وشبكات الري، ومياه الشرب لمنطقة داكار الحضرية،



- ERGA DERM لبنان SOPHARMARD مدغشقر



في مجال تصنيع مواد التجميل



شركة جيسيكا سعيد طبرلي لبنان وخدمات ديجا السنغال في مجال التدريب على القيادة والإدارة التنظيمية



يو بي إس إيه للصناعات الدوائية لبنان وكوجيفا تونس في مجال المنتجات الصيدلانية التي تُباع دون وصفة طبية ومجموعة من حليب الأطفال Benta SOPHARMARD للتصدير إلى مدغشقر



وغيرها من الاتفاقيات.