شيخ العقل التقى وفدا من طرابلس ورؤساء المحاكم المذهبية الدرزية: لبنان يحتاج للتضامن الداخلي في ظل المخاطر والتحديات

أخبار لبنان
2025-11-06 | 10:38
 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في فردان - بيروت اليوم وفدا من مدينة طرابلس، ضم: الوزير السابق محمد الصفدي، رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية ‏المطران يوسف سويف، مفتي طرابلس الشيخ الدكتور مالك الشعار، واعضاء من "اللقاء للحوار الديني والاجتماعي".

وشكر الوفد شيخ العقل على رعايته اقامة ندوة ‏مشتركة في مدينة عاليه بتاريخ 16 ايلول الماضي، بعنوان: "البعد المواطني في وثيقة الاخوة الانسانية للسلام العالمي والعيش المشترك"، ووجّه له دعوة لزيارة المدينة ورعاية ندوة مشابهة، ضمن اطار عنوان "الشراكة الروحية والوطنية للاصلاح والإنقاذ"، الذي اطلقه الشيخ ابي المنى. 

ووعد شيخ العقل الوفد "بتلبية الدعوة في الوقت والظرف المناسبَين"، مشددا على "اهمية توسيع رقعة الأنشطة الحوارية، بما فيها الندوات والملتقيات والمنتديات، التي تواكب المرحلة الجديدة وتعكس روح التضامن الوطني والأخوي بين اللبنانيين، اذ اكثر ما يحتاجه وطننا اليوم، في ظل المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه على اكثر من صعيد، وخاصة اليوم تجاه أهل الجنوب". مؤكدا ان "مدينة طرابلس قدمت تضحيات جلّة للبنان وخيرة رجالاتها الوطنية، وهي تستحق الخير والعطاء، وكانت وستبقى موضع تقدير واحترام بالنسبة لابناء الجبل".

كما التقى شيخ العقل وفدا قضائيا من المحاكم الدرزية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي فيصل ناصر الدين، ضم القضاة: المدعي العام القاضي فارس بو نصار، المستشارين، الشيخ سليم العيسمي، فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم وقضاة المحاكم، نزيه ابو إبراهيم، منح نصر الله، الشيخ دانيال سعيد، رائد الصايغ، الشيخ فؤاد يونس، الشيخ سعيد مكارم وأمير ابو زكي. وتخلل اللقاء استعراض لتطلعات مشيخة العقل والمحلس المذهبي ولاوضاع القضاء الدرزي وواقع المحاكم المذهبية بشكل عام.  



 

