المجموعات الاغترابية ترحّب بقرار الحكومة وتدعو البرلمان لإقرار حقّ اقتراع المغتربين في مكان قيدهم



رحّبت المجموعات الاغترابية بإقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين في مكان قيدهم، وشكرت الحكومة على استجابتها للنداء الذي أطلقه الاغتراب.



وثمّنت هذا الموقف الإيجابي، كانت تأمل لو تضمّن المشروع تكريسًا نهائيًا لحقّ المغتربين بالاقتراع في مكان قيدهم. واعتبرت أنّ الكرة باتت الآن في ملعب المجلس النيابي لتحمّل مسؤولياته التشريعية وإقرار التعديل المطلوب.



وأكّدت المجموعات أنّ المعركة مستمرة حتى تكريس حقّ المغتربين في المشاركة السياسية الكاملة.