LBCI
LBCI

المجموعات الاغترابية ترحّب بقرار الحكومة وتدعو البرلمان لإقرار حقّ اقتراع المغتربين في مكان قيدهم

أخبار لبنان
2025-11-06 | 15:03
مشاهدات عالية
0min
المجموعات الاغترابية ترحّب بقرار الحكومة وتدعو البرلمان لإقرار حقّ اقتراع المغتربين في مكان قيدهم


رحّبت المجموعات الاغترابية بإقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين في مكان قيدهم، وشكرت الحكومة على استجابتها للنداء الذي أطلقه الاغتراب.

وثمّنت هذا الموقف الإيجابي، كانت تأمل لو تضمّن المشروع تكريسًا نهائيًا لحقّ المغتربين بالاقتراع في مكان قيدهم. واعتبرت أنّ الكرة باتت الآن في ملعب المجلس النيابي لتحمّل مسؤولياته التشريعية وإقرار التعديل المطلوب.

وأكّدت المجموعات أنّ المعركة مستمرة حتى تكريس حقّ المغتربين في المشاركة السياسية الكاملة.

أخبار لبنان

الاغترابية

ترحّب

بقرار

الحكومة

وتدعو

البرلمان

لإقرار

اقتراع

المغتربين

قيدهم

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ
أمن الدولة أوقفت شخصًا بجرم بيع جوازات سفر أجنبية مزوّرة
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

وزارة الخارجية والمغتربين تعيّن الصحافي ريشار حرفوش كمستشار لملف اقتراع المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

"وطن الإنسان": لتجنب الحرب بالتفاوض وإنهاء الضبابية في اقتراع المغتربين

LBCI
صحف اليوم
2025-11-04

ملف قانون الانتخاب بين المراوحة وتعقيدات اقتراع المغتربين مع اقتراب انتهاء المهلة (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
15:44

القومي: لا تسليم ولا تفاوض

LBCI
أخبار لبنان
15:13

الهيئة الإسلامية للإعلام شجبت العدوان الصهيوني الواسع على المدنيين والممتلكات جنوبا وأشادت بكلام رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
14:31

"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
14:31

"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701

LBCI
خبر عاجل
12:26

رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
