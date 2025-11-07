الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتحاد النسائي التقدمي: تبرير العنف الأسري خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن قيم العدالة والمساواة

أخبار لبنان
2025-11-07 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد النسائي التقدمي: تبرير العنف الأسري خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن قيم العدالة والمساواة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاتحاد النسائي التقدمي: تبرير العنف الأسري خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن قيم العدالة والمساواة

أكد الاتحاد النسائي التقدمي أنّ مناهضة العنف داخل الأسرة هي ركنٌ أساسي في حماية الكرامة الإنسانية. 

واستنكر الاتحاد في بيان، أيّ خطابٍ يُعيد تقديم العنف تحت مسمّيات مغلوطة أو تبريرية مثل "العنف الإيجابي" أو "التهذيب"، لما يحمله ذلك من تبريرٍ للعنف وتكريسٍ لثقافة الإفلات من العقاب وإضعافٍ لثقة النساء بالقانون والمؤسسات.

وبحسب البيان، فإن هذا الموقف يأتي في ظلّ تصاعدٍ خطير لحالات العنف الأسري في لبنان التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل، ما يفرض مسؤولية مضاعفة على الخطاب العام بعدم تبرير العنف أو التخفيف من وطأته، حمايةً لسلامة النساء والفتيات ولثقة المجتمع بالقانون. 

واعتبر الاتحاد أنّ تصوير النساء كقاصرات أو اعتبار مشاركتهن في العمل والحياة العامة تهديدًا للأسرة يتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، ويناقض التزامات لبنان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مشيرا الى أن الاستقلال الاقتصادي والمشاركة في المجال العام يُجسّدان جوهر المساواة التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي. 

وقال: "كما أنّ قيم العدالة والمساواة التي تقوم عليها المواطنة، لا تتناقض مع جوهر الرسالة الدينية، بل تنسجم معها. وإن جوهر الدين قائم على العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية، وعلى التجديد الذي يُمكّنه من مواكبة تطوّر المجتمعات وتحولات الزمن".

لذلك، أكد الاتحاد أن أي تبرير للعنف بذرائع "التحرر" و"الخوف على الأسرة" هو تراجع عن قيم العدالة والمساواة، مشددا على أن المجتمع لا ينهض إلا حين تُفتح أمام النساء أبواب المشاركة الكاملة ويُصان صوت وكرامة كل فرد في الأسرة.

وقال: "العدل حقّ، والمساواة جوهر العدالة. وكلّ خطاب يسعى لتبرير العنف هو خرق صارخ لحقوق الإنسان، ويمثل تحيّزًا للظلم على حساب حماية النساء والأسرة والمجتمع".

أخبار لبنان

الاتحاد النسائي التقدمي

العنف الأسري

LBCI التالي
كرامي دانت الإعتداءات الإسرائيلية وأعطت توجيهاتها لمديري المدارس في الجنوب والنبطية لفعل ما يرونه مناسبًا
مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" عن القذافي: تخفيض الكفالة قرار إستنسابي يتخذه القاضي في أي ملف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-21

سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

الرئيس عون: التجربة اللبنانية علّمتني بأن لا تنمية بلا سلام فلا نمو في الفوضى ولا ازدهار وسط الصراعات والحروب كما أنّ لا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوق الانسان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

قبلان: الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

بهاء الحريري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لبنان بحاجة إلى قيم الرحمة والعدالة والمحبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
أمن وقضاء
13:27

فصيلة تفتيشات المطار تحبط محاولة تهريب مبلغ كبير مزيّف إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
أمن وقضاء
13:25

أمن الدولة: عملية أمنية في مخيم شاتيلا اسفرت عن إصابة مطلوبين اثنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:23

وزير الدفاع الباكستاني: وقف إطلاق النار مع أفغانستان صامد طالما لم يحدث أي هجوم من الأراضي الأفغانية

LBCI
أخبار لبنان
05:01

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
11:25

حماس: ندين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي ونعتبره خطوة مرفوضة تبيض جرائم الاحتلال ضد غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:38

المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

LBCI
أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:12

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
خبر عاجل
03:24

الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها

LBCI
أخبار لبنان
05:01

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
07:04

الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 07-11-2025

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More