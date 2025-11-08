الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح الاثنين المقبل بيروت متوجها الى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف كان وجهها اليه في 29 تموز الماضي، وذلك قبيل احتفال البلدين العام المقبل بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.



ويرافق الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على أن تنضم الى الوفد سفيرة لبنان لدى بلغاريا رحاب أبو زين.



وسيجري الرئيسان عون وراديف محادثات تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما سيلتقي الرئيس عون خلال زيارته الى بلغاريا، رئيس مجلس الوزراء روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب رايا نازاريان إضافة الى عدد من المسؤولين البلغار.