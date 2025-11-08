الوزير الحجار زار دير المخلّص في جون: لتعزيز التلاقي وصون الاستقرار الوطني

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار دير المخلّص العامر في بلدة جون – قضاء الشوف، حيث المقرّ الرئيسي للرئاسة العامة للرهبانية الباسيلية المخلصية، وكان في استقباله الرئيس العام للرهبانية الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيس الدير الأب إلياس صليبا، وعدد من الآباء والرهبان.

وجال الوزير الحجار والوفد المرافق في أرجاء الدير، حيث اطلع على معالمه الدينية والثقافية، واستمع إلى شرح مفصل حول تاريخه العريق، والدور الذي يضطلع به في المجالين التربوي والاجتماعي.

وشدد الوزير الحجار على "أهمية التلاقي والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع، بما يصبّ في مصلحة صون الاستقرار الوطني، وتعزيز مقوّمات الصمود في مواجهة التحديات الراهنة"، لافتًا إلى أهمية "تعزيز مفاهيم العيش المشترك“، وذلك في ختام الزيارة خلال الغداء الذي أقيم على شرف الوزير.