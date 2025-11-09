الأخبار
فياض: الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه

أخبار لبنان
2025-11-09 | 03:23
فياض: الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "لبنان يواجه مرحلة شديدة الخطورة في ظل تصاعد التنسيق الأميركي - الإسرائيلي، حيث يتولى العدو التصعيد الميداني، فيما يتكفّل الأميركي بالإدارة السياسية لهذا التصعيد ومحاولة استثماره في فرض وقائع جديدة على لبنان".

وأشار في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد" لشهداء بلدة قاعقية الجسر، إلى أن الضغوط للدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو لا تقتصر على ملفات تقنية كترسيم الحدود أو تنفيذ القرار 1701، بل تهدف إلى فتح الباب أمام اتفاقية أمنية تتجاوز القرار الدولي، وتفرّغ السيادة اللبنانية من مضمونها، وتُمهّد لإدخال لبنان في مسار التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

واعتبر أن التجارب السابقة، "ولا سيما ما حدث في سوريا، تؤكد أن الرهان على التنازلات أمام إسرائيل خطير ومضلل، إذ لم تحترم إسرائيل أي تعهد أو تطمين، بل واصلت عدوانها واحتلالها وتوسّعها".

وأكد أن "الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع، بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه"، داعياً السلطة اللبنانية إلى الخروج من حال التردد والإرباك، واتخاذ موقف وطني صلب يقوم على التمسك بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار كإطار وحيد للمعالجة، مع الاستعداد الحاسم للدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات.

وأكد أن "الموقف الثابت والصلب هو وحده الكفيل بحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، وتأمين التفاف شعبي وطني واسع حول السلطة في مواجهة التحديات المصيرية التي تمر بها البلاد".

أخبار لبنان

علي فياض

لبنان

إسرائيل

مفاوضات

