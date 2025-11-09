معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض

رعى النائب ميشال معوّض احتفال "حركة الاستقلال" في مدينة ملبورن الاسترالية، بمشاركة حشد من أبناء الجالية وممثّلي الأحزاب والجمعيات اللبنانية ومسؤولي الحركة في المدينة، في حضور قنصل لبنان في ملبورن رامي الحامدي، النائب إيوان ولترز عن دائرة غرينفيل وممثّلين عن "القوات اللبنانية"، الكتائب، حزب الوطنيين الأحرار، "تيار المردة"، "تيار المستقبل"، والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات .



وألقى معوض كلمة شكر فيها الحضور، واكد "ثوابت حركة الاستقلال الوطنية"، مشددًا على أنّ "الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن"، داعيًا إلى "توحيد الجهود بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر لإعادة بناء الدولة واستعادة الثقة بدورها ومؤسساتها".



وأشار إلى أنّ "التزام الاغتراب اللبناني بقضايا الوطن يشكّل مصدر أمل وإصرار على استمرار النضال من أجل قيام دولة السيادة والمؤسسات"، مؤكدًا أنّ "اللبنانيين المنتشرين هم امتداد طبيعي للبنان الرسالة والحرية".



ولمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوّض، شارك رئيس الحركة والحامدي وعدد من النواب وفاعليات وابناء الجالية اللبنانية وكوادر الحركة في قدّاس أُقيم في كنيسة مار شربل في ملبورن.