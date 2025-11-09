مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات

عيّن مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته التي إنعقدت مساء الخميس 6 تشرين الثاني 2025 مروان النفّي رئيساً للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت.



وتعيين النفّي، الآتي من القطاع الخاص والمتخصص في إعادة هيكلة الشركات وتطويرها وبناء الشراكات الاستراتيجية، هو تاكيد للجهود المبذولة من الحكومة اللبنانية للمضي قدماً في خطة الإصلاح لاستعادة الثقة المحلية والدولية بمرفأ بيروت، وتحسين أدائه كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، عقب الانفجار المدمر الذي وقع في 4 آب 2020 ودمر أجزاءً كبيرة منه.



ومع ترؤسه إدارة مرفأ بيروت، من المتوقع أن يلعب مروان النفّي دوراً كبيراً بإعادة تنظيم الميناء وتحسين إدارته، واستعادة الثقة المحلية والدولية به كمرفق تجاري حيوي قادر على أن يكون العامود الفقري في مساعدة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة و البناء لمستقبل مزدهر.