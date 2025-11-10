الأخبار
العلامة الخطيب أكد التمسك بالدولة ومؤسساتها... وضرورة الحفاظ على الجامعة اللبنانية

أخبار لبنان
2025-11-10 | 02:51
العلامة الخطيب أكد التمسك بالدولة ومؤسساتها... وضرورة الحفاظ على الجامعة اللبنانية

جدد نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب التمسك بالدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها الجامعة اللبنانية التي تتعرض لهجمة شرسة، داعيًا الى المحافظة على هذه الجامعة.

ورأى أن "هناك من يحاول الالتفاف على الوحدة الشيعية الوطنية، وضرب الثنائية والباسها معنى العنصرية، لكنهم فشلوا بذلك ،لأننا ضحينا من أجل لبنان ورفعنا عنوان لبنان وطنًا نهائيًا لجميع اللبنانيين انطلاقًا من الشعار الذي رفعه امامنا موسى الصدر".

جاء كلام الشيخ الخطيب خلال احتفال بذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة المربي مصطفى اليحفوفي في حسينية بلدة نحلة البقاعية، في حضور فعاليات سياسية دينية، اجتماعية، ورؤساء بلديات واتحادات ومخاتير ومواطنين.

وأكد  أنه " ليس من مصلحة احد اليوم اثارة النعرات الطائفية لصالح العدو الإسرائيلي، والذين يرفعون شعارات التقسيم ومواجهة المقاومة نسألهم لمصلحة من يطلقون هذه الشعارات". 

وقال: "نحن في حرب مع هذا العدو، والأمر الذي يريده هو التقسيم وإيجاد حروب داخلية، والرد بالوحدة، فلا تخافوا من كل الاشاعات، الذي يريد أن يحصل منكم ما لم يحصلوا عليه بالمعارك العسكرية لن يستطيع ان يحصل على شبر واحد".

ولفت الى ان "العدو يستغل هذا الخلل الداخلي، ويجب أن نعمل على سد الثغرات، وواهمون هؤلاء من يسعون لاستغلال العدو وهذه القوى المادية ليربحوا بالداخل. إننا نقول لهم إن طمع اسرائيل ليس بطائفة انما بثروات لبنان وبكل لبنان، لكننا سنبقى صامدين محافظين على وحدتنا الداخلية ووحدة اللبنانيين من اي طائفة".
 
وشدد  على "دور الدولة في الحفاظ على لبنان، دولة تهدي وترشد بعيدًا عن الاملاءات والخضوع للضغوط الغربية".
 

