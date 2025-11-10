مخزومي مستقبلًا غوركا: أقرينا برؤية ترامب التاريخية وأكدنا أن الحوكمة والشفافية والإصلاح هي الأساس لسيادة لبنان

تشرفتُ باستقبال نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا، ووكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية السيد جون هيرلي، والوفد المرافق، إلى حفل عشاء تكريمي حيث كان النقاش غنيًا وبنّاءً، وأعاد التأكيد… pic.twitter.com/09IVt5xv2n — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) November 10, 2025

كتب النائب فؤاد مخزومي على حسابه على إكس: "تشرفتُ باستقبال نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا، ووكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية السيد جون هيرلي، والوفد المرافق، إلى حفل عشاء تكريمي حيث كان النقاش غنيًا وبنّاءً، وأعاد التأكيد على الالتزام المشترك بين لبنان والولايات المتحدة بالسلام والشفافية والسيادة.تناولنا خارطة طريق الإصلاح في لبنان — من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتثبيت العملة، وتفعيل الاقتصاد الرسمي، إلى الحد من الاقتصاد النقدي — وهي خطوات أساسية لاستعادة الثقة والنزاهة وقدرة الدولة.عبّرنا عن امتناننا العميق للدكتور غوركا على قيادته الواضحة والمبدئية، وللسيد هيرلي على جهود وزارة الخزانة الأميركية المتواصلة لحماية الأنظمة المالية من الفساد والإرهاب والتمويل غير المشروع.كما أقرّينا برؤية الرئيس دونالد ترامب التاريخية وإنجازاته التي أعادت تعريف الاستقرار الإقليمي وساهمت في تعزيز السلام من خلال القوة والقيم المشتركة. وأكدنا أن الحوكمة والشفافية والإصلاح هي الأساس لسيادة لبنان ومساره نحو سلام دائم."