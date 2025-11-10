وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان

تفقد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين المرضى الذين أجريت لهم العمليات الجراحية في مستشفى بعلبك الحكومي.



والتقى الوزير مع الفريق الطبي اللبناني الذي حضر من "ديترويت" في الولايات المتحدة الأميركية وأجرى مجانًا 20 عملية جراحية ناجحة لمرضى من أبناء بعلبك ومنطقتها، ضمن مبادرة أطلقتها جمعية العرب الأميركيين غير النفعية، وتبرعت بكامل الأدوات الطبية اللازمة لإجراء العمليات شركة "سترايكر".





وقال: "نحن اليوم في هذا الصرح، في مستشفى بعلبك الحكومي الذي ينهض من جديد ضمن سلسلة المستشفيات الحكومية التي لطالما ظلمت أو عانت من ضعف قدراتها المالية لإعادة النبض فيها، ومَن أفضل من أبنائها يعيد النبض إليها؟".



وأضاف: "لا شك بأن الاغتراب اللبناني غني بالطاقات، ويهمنا الاستفادة منها، ونحن في وزارة الصحة بدأنا بأفكار فردية وهذه إحدى المبادرات العملية. ويجب ان تستكمل بالتطبيقات وباستيراد المعدات ونقلها من أميركا إلى فرنسا ومنها إلى لبنان. وأشكر كل من ساعد وساهم في هذا إنجاز هذه المبادرة".







وأوضح ناصر الدين أن "نحن كوزارة صحة كنا قد وعدنا بأن تصل المعدات تباعًا إلى مستشفى بعلبك الحكومي وسائر المستشفيات، وأول الغيث تم تزويد مستشفى بعلبك بآلة تصوير طبقية محورية حديثة، وسيتم تزويده بجهاز رنين مغناطيسي، كما سيبصر النور تباعًا قسم تمييل القلب، وقسم غسيل الكلي المجهز بـ16 جهازًا لغسيل الكلي، لخدمة المرضى".





وأشار الدكتور ناصر الدين إلى أن الفريق الطبي سيتوجه إلى مدينة النبطية لإجراء عمليات مماثلة، ودعا كل الأطباء اللبنانيين الذين لديهم أفكارًا لمبادرات أن يتواصلوا مع الوزارة واليد ممدودة للجميع من أجل خدمة البلد.



