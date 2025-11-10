الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان
أخبار لبنان
2025-11-10 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان
تفقد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين المرضى الذين أجريت لهم العمليات الجراحية في مستشفى بعلبك الحكومي.
والتقى الوزير مع الفريق الطبي اللبناني الذي حضر من "ديترويت" في الولايات المتحدة الأميركية وأجرى مجانًا 20 عملية جراحية ناجحة لمرضى من أبناء بعلبك ومنطقتها، ضمن مبادرة أطلقتها جمعية العرب الأميركيين غير النفعية، وتبرعت بكامل الأدوات الطبية اللازمة لإجراء العمليات شركة "سترايكر".
وقال: "نحن اليوم في هذا الصرح، في مستشفى بعلبك الحكومي الذي ينهض من جديد ضمن سلسلة المستشفيات الحكومية التي لطالما ظلمت أو عانت من ضعف قدراتها المالية لإعادة النبض فيها، ومَن أفضل من أبنائها يعيد النبض إليها؟".
وأضاف: "لا شك بأن الاغتراب اللبناني غني بالطاقات، ويهمنا الاستفادة منها، ونحن في وزارة الصحة بدأنا بأفكار فردية وهذه إحدى المبادرات العملية. ويجب ان تستكمل بالتطبيقات وباستيراد المعدات ونقلها من أميركا إلى فرنسا ومنها إلى لبنان. وأشكر كل من ساعد وساهم في هذا إنجاز هذه المبادرة".
وأوضح ناصر الدين أن "نحن كوزارة صحة كنا قد وعدنا بأن تصل المعدات تباعًا إلى مستشفى بعلبك الحكومي وسائر المستشفيات، وأول الغيث تم تزويد مستشفى بعلبك بآلة تصوير طبقية محورية حديثة، وسيتم تزويده بجهاز رنين مغناطيسي، كما سيبصر النور تباعًا قسم تمييل القلب، وقسم غسيل الكلي المجهز بـ16 جهازًا لغسيل الكلي، لخدمة المرضى".
وأشار الدكتور ناصر الدين إلى أن الفريق الطبي سيتوجه إلى مدينة النبطية لإجراء عمليات مماثلة، ودعا كل الأطباء اللبنانيين الذين لديهم أفكارًا لمبادرات أن يتواصلوا مع الوزارة واليد ممدودة للجميع من أجل خدمة البلد.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الصحة
مستشفى
بعلبك
الحكومي:
بتضافر
جهودنا
والتعاون
طاقاتنا
الاغتراب
بلدنا
لبنان
التالي
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: حين تُمحى الحقيقة من النصوص
زهران: اسرائيل تريد أن يحصل في لبنان مثل نموذج سوريا... ونحن عالقون بين الحرب الداخلية والحرب الاسرائيلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-19
مركز طوارئ الصحة: شهيد و11 جريحا في الغارة الإسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي
آخر الأخبار
2025-09-19
مركز طوارئ الصحة: شهيد و11 جريحا في الغارة الإسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي
0
آخر الأخبار
2025-10-14
الوكالة الوطنية للإعلام: اصابة شخصين بالغارة بين تبنين وحاريص ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالهما مستقرة
آخر الأخبار
2025-10-14
الوكالة الوطنية للإعلام: اصابة شخصين بالغارة بين تبنين وحاريص ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالهما مستقرة
0
خبر عاجل
2025-09-19
غارة على سيارة في بلدة تبنين قرب المستشفى الحكوميّ
خبر عاجل
2025-09-19
غارة على سيارة في بلدة تبنين قرب المستشفى الحكوميّ
0
أخبار لبنان
2025-10-31
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
أخبار لبنان
2025-10-31
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
0
أمن وقضاء
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
أمن وقضاء
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:54
البعريني من السرايا: المطلوب من الجميع التعاون لإنقاذ البلد وتجاوز المأزق
أخبار لبنان
06:54
البعريني من السرايا: المطلوب من الجميع التعاون لإنقاذ البلد وتجاوز المأزق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
0
خبر عاجل
16:13
سلام عن اتفاق الطائف: المادة ٩٥ المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج توضيح اكثر وانا احب نظرية مجلس الشيوخ وهي احد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها
خبر عاجل
16:13
سلام عن اتفاق الطائف: المادة ٩٥ المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج توضيح اكثر وانا احب نظرية مجلس الشيوخ وهي احد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها
0
خبر عاجل
2025-11-05
سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة
خبر عاجل
2025-11-05
سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة
0
آخر الأخبار
2025-09-06
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين
آخر الأخبار
2025-09-06
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
0
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
0
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
2
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
5
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
6
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
7
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
8
خبر عاجل
16:15
رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف
خبر عاجل
16:15
رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More